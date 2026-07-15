Un freno en los precios de los alimentos contuvo al índice de inflación

Detrás del índice promedio de inflación mensual de 1,9% registrado en junio, el más bajo en 10 meses, los datos finos del IPC revelaron que los cortes de carne y los lácteos ralentizaron sus incrementos, mientras que el rubro de cuidado personal mostró incluso retrocesos nominales en las góndolas.

El capítulo de Alimentos y bebidas fue uno de los factores de contención del índice general, ya que su incremento estuvo por debajo del promedio (marcó un 1,3% a nivel nacional). Dada la ponderación que la categoría posee en la estructura de gastos de la canasta del Indec —que oscila entre el 23,4% en el Gran Buenos Aires y el 35,3% en la región Noreste—, su comportamiento funcionó como un anclaje para el indicador agregado.

Al desagregar los componentes de ese capítulo, se destacó la estabilidad en los precios de Carnes y derivados. Fue uno de los de mayor incidencia histórica sobre la canasta de consumo y por eso pesó que las variaciones mensuales fueran cercanas a cero en la mayoría de las regiones del país.

Algunos cortes de carne reflejaron precios a la baja en el Gran Buenos Aires [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En las regiones Pampeana y la Patagonia, la variación mensual de la carne fue de 0%, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) apenas varió un 0,1%. En Cuyo entró en terreno deflacionario, con un -0,7%. Por otra parte, en el Noroeste se registró una suba de solo 0,2% y fue de 0,9% en Noreste.

En las carnicerías, el asado lideró este retroceso con una caída del 1,8% en el GBA, pasando de un promedio de $17.237,32 en mayo a $16.929,32 en junio. Además, el cuadril mostró una contracción de 0,5% ($21.053,20 de promedio) y la nalga retrocedió un 0,9% ($21.611,61).

El rubro productos lácteos y huevos acompañó la desaceleración de precios. En el GBA se reportó una variación mensual de 0,4%, mientras que en la región de Cuyo registró una variación negativa de -0,2%. En este segmento, en el Gran Buenos Aires hubo productos que exhibieron correcciones a la baja: dulce de leche (-1,3%), manteca (-1,2%) y el yogur firme (-1,8%).

Leche, productos lácteos y huevos tuvieron correcciones a la baja en el GBA Daniel Basualdo

A pesar de la suba invernal en las verduras (+8,3% en el GBA), las frutas experimentaron una fuerte deflación: descendieron un -5% en la Patagonia; -4,3%, en Cuyo; -3,5%, en el Noreste y -2,6%, en el área metropolitana, neutralizando el impacto estacional de esta época del año.

El otro rubro que retrocedió

La desaceleración incluyó a otros productos más allá de los alimentos, el rubro más sensible. El capítulo de Cuidado personal, dentro de la división de Bienes y servicios varios —que subió un 1,8% a nivel general—, también dio algunas muestras de ralentización en la remarcación de precios.

Según el listado de precios promedio en el Gran Buenos Aires, varios artículos de higiene diaria bajaron de precio respecto del mes anterior. El shampoo (envase de 400cc) exhibió un descenso del 1,5%, retrocediendo de $7057,04 a $6948,41. En ese marco, el algodón (100g) cayó un 0,2%, mientras que los pañales descartables marcaron una baja del -0,1%.