El consumo masivo sigue sin repuntar en las grandes cadenas. Las ventas de supermercados a precios constantes bajaron 3% en septiembre frente al mismo mes de 2025 y acumularon nueve meses consecutivos de caídas interanuales, informó el Indec. Entre enero y septiembre, la retracción llegó al 2,9%.

El descenso fue menor al de agosto, cuando había alcanzado 3,7%. Sin embargo, la comparación mensual tampoco mostró una mejora: la serie desestacionalizada retrocedió 0,9%, mientras que la tendencia-ciclo, que busca captar el movimiento de fondo, bajó 0,4%.

A precios corrientes, la facturación total de los supermercados llegó a $2,45 billones. La mayor parte correspondió a las ventas en los salones, por $2,37 billones; los canales online sumaron $81.303 millones. El ticket promedio fue de $38.059, un 26,4% más que un año atrás en términos nominales. La cantidad de trabajadores ocupados, en cambio, cayó 4,5% interanual, hasta 95.067 personas.

Donde sí se observa cierta recuperación es en los autoservicios mayoristas. Según el informe oficial, en ese canal las ventas reales crecieron 1% interanual, lo que significó la primera suba desde enero, luego de siete meses consecutivos de bajas. De todos modos, el acumulado del año todavía muestra una caída de 2,5% y la comparación desestacionalizada con agosto dio un retroceso de 0,5%.

La facturación mayorista a precios corrientes llegó a $398.798 millones. El ticket promedio fue de $48.405, con un aumento nominal de 33,1%. También en este canal se redujo el empleo: el personal ocupado bajó 7,4% interanual, a 12.667 trabajadores.

Los centros de compras tuvieron un avance interanual de 0,3%, muy por debajo del 3,7% registrado en agosto, pero sufrieron una caída desestacionalizada de 0,8% frente al mes anterior y el acumulado de los primeros nueve meses quedó 1,1% abajo.

En este canal, la indumentaria, el calzado, la marroquinería y los artículos deportivos concentraron el 49,4% de las ventas; el patio de comidas, los alimentos y los kioscos representaron otro 18,7%.

Diferencias

En supermercados, las tarjetas de crédito fueron el principal medio de pago: sumaron $997.566 millones. Las de débito representaron $593.213 millones y el efectivo, $430.720 millones. El Indec también registró $432.251 millones en otros medios, categoría que incluye billeteras virtuales, códigos QR, vales y cuponeras.

En los centros de compras, el promedio de ventas por local activo con volumen de operaciones fue de $109 millones. Por metro cuadrado, llegó a $558.364. Se trata de valores a precios corrientes, que reflejan la facturación en pesos y deben distinguirse de la evolución de las ventas a precios constantes.

Esta diferencia ayuda a leer los resultados: que aumente la facturación nominal no implica necesariamente que se hayan vendido más productos o servicios. Para comparar la evolución de las ventas entre períodos, el informe utiliza índices a precios constantes; en septiembre, estos mostraron bajas mensuales en supermercados, mayoristas y shoppings.

El Indec advierte, además, que las ventas relevadas en estos informes no deben tomarse de manera aislada como un indicador general del consumo de los hogares. Se trata de mediciones de canales comerciales específicos; el consumo total se analiza en las Cuentas Nacionales.