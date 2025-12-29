Las ventas interanuales en los shoppings cayeron en octubre y acumulan una suba del 5,1% en el año, informó el Indec

De acuerdo con el informe de Indec, las ventas en los shoppings del país tuvieron en octubre una caída interanual en términos reales respecto de octubre del año pasado. En términos nominales, el sector tuvo una suba interanual del 15,1% en las ventas, mientras que la inflación acumulada en el período fue del 31,3%.

De esta manera, la dinámica de las ventas en los grandes centros comerciales tuvieron una contracción en términos reales en la comparación. Según los datos oficiales, la variación en octubre de este año fue del -4,7% frente a igual mes de 2024.

En cuanto a la composición de las ventas, la indumentaria, calzado y marroquinería representó el mayor porcentaje en octubre, con un 39,8%. El Patio de comidas, alimentos y kioscos, así como la ropa y los accesorios deportivos también constituyeron porcentajes notables de las ventas, del 15,3% y del 13,4% respectivamente.

En la misma línea, los sectores con menor participación en las ventas de octubre fueron el de librería y papelería, con una participación del 1,1%, y el de jugueterías, con una participación del 0,7%.

En cuanto a la composición de las ventas, la indumentaria, calzado y marroquinería representó el mayor porcentaje en octubre, con un 39,8%. Nuevo Quilmes Plaza

Dentro de estas categorías, los patios de comidas, los alimentos y los quioscos experimentaron un crecimiento nominal interanual del 39%. Los muebles y textiles para el hogar también registraron el mismo nivel de crecimiento interanual, lo que los convirtió en las dos categorías con mayor incremento entre las relevadas.

Desde el punto de vista geográfico, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la variación nominal interanual más notable en las ventas, con un aumento del 17% respecto de octubre del año pasado. En cuanto al interior, la región Patagonia experimentó el mayor aumento nominal de las ventas durante el mismo período, con un 21%.

En estos términos, las regiones de Cuyo y Norte experimentaron el menor crecimiento nominal, de 12,3% y 10,1%, respectivamente.

En cuanto al interior, la región Patagonia experimentó el mayor aumento nominal de las ventas durante el mismo período, con un 21%.

En cuanto a la participación geográfica total, los 24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA) tuvieron la mayor participación, con un 31,7%. La CABA también tuvo una participación significativa, con un 30,2%. De esta manera, seis de cada 10 pesos gastados en los shoppings en el país correspondieron a transacciones hechas en centros comerciales del AMBA.

La región pampeana representó un 21,5% delas ventas, mientras que la Patagonia, pese a su elevado crecimiento interanual, registró una participación del 5%.

Además, relativo al uso de las salas de cine, durante el mes de octubre hubo 380 salas de cine en funcionamiento en centros comerciales, que registraron un total de 939.192 espectadores. Esto supone una media de 2472 espectadores por sala.