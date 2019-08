El reconocido economista participó de Terapia de noticias, por LN+ 07:04

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 00:43

El economista Levy Yeyati participó de Terapia de noticias, por LN+, e indicó cuáles serían las consecuencias si se eliminaran bruscamente las Leliq. Aunque reconoció que los intereses deben bajarse, opinó que no debe hacerse en este contexto. "Todo el mundo está de acuerdo en que el objetivo es bajar las tasas de interés, pero no se puede hacer cuando los mercados no la aceptan y se genera una corrida en la Argentina", explicó.

El fundador de la consultora Elypsis y catedrático indicó que las Leliq tienen dos funciones. "Por un lado, es deuda, es el primer rol y, por otro lado, hay un problema de tasas, porque compite con el dólar", dijo. Entonces, concluyó: "Si se decide bajar las tasas una semana antes de las PASO, vas a tener un aumento del dólar y de la inflación".

Yeyati calificó la situación económica como "límite" y habló de un "contexto inflamable", en donde se sostiene una estabilidad nominal. "Un año más con estas tasas sería muy preocupante", dijo. E indicó: "Uno tiene la esperanza de que eliminado el riesgo electoral, y dado que los mercados ven más probable que reelija Macri, la demanda de dólares caiga y entonces se acepten tasas menores".

Asimismo, reconoció que cuando lo que se busca es frenar la dolarización se deben pagar tasas muy altas ya que no existe una demanda de pesos sostenible en el tiempo. "Lo que se ve con el tipo de cambio es un reflejo de eso, son todos especuladores", agregó.

Levy Yeyati: "A Alberto le convendría asumir con un dólar más alto" 02:08

Video

Por último, se refirió a los dichos del precandidato a presidente Alberto Fernández sobre que el precio del dólar está "subvaluado". "A él le convendría empezar con el dólar más alto, como hizo Néstor [Kirchner], porque el costo político de una devaluación lo paga el incumbente, el que está en el poder", opinó.

Y concluyó: "Pienso que el dólar debe estar tan alto como sea posible, pero hoy no me arriesgaría a soltar el tipo de cambio. Los beneficios de tener un dólar más alto se compensan con la incertidumbre nominal y el temor".