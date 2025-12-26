Las reservas brutas del Banco Central alcanzaron un nuevo máximo en la era Milei

Apoyadas básicamente en los dólares que ingresaron por nuevos desembolsos de organismos internacionales, las reservas brutas o totales del Banco Central (BCRA) aumentaron hoy en US$596 millones, para cerrar en US$43.610 millones y alcanzar su mayor nivel en lo que va de la “era Milei”.

Esa tenencia, que superó el anterior máximo de US$43.014 millones que había tocado en agosto pasado y alcanza su mayor nivel en casi tres años (hay que retrotraerse a enero del 2023 para dar con un monto superior), se elevó de este modo en US$1192 millones en una semana.

Todo fue gracias a los ya mencionados ingresos de organismos financieros internacionales y el fuerte crecimiento que registró el valor del oro (que avanza ya 71% en lo que va del año y volvió a marcar récords en las últimas jornadas).

Hay que recordar que el BCRA cuenta con 1,98 millones de onzas de este metal precioso, que cotizó hoy a US$4561 y, según cálculos del economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, ya le aportó a una mejora algo mayor a los US$3900 millones en las reservas internacionales.

Actualmente, el oro representa en esa tenencia total más de US$9000 millones (20,75%) y aporta la mitad de lo que suma el swap suscripto con China (equivalente a unos US$18.300 millones) y algo así como dos tercios de lo que suman los encajes por depósitos en dólares.

Entre estos últimos se encuentran los depósitos del Tesoro Nacional en dólares, que la semana pasada habían superado los US$2000 millones (alimentados por la colocación local de un bono y adquisiciones en bloque por fuera del mercado cambiario oficial), aunque cayeron esta semana en unos US$200 millones, lo que estaría relacionado con intervenciones de venta para mantener estable el billete en torno a los $1450 a nivel mayorista antes del debut en enero del nuevo criterio de actualización para las bandas cambiarias.

Los depósitos del Tesoro Nacional en dólares la semana pasada habían superado los US$2000 millones Shutterstock

“La cuenta en dólares del Tesoro en el BCRA, que había superado los US$2000 millones hace diez días, muestra un valor cercano a US$1850 millones en los últimos registros, indicio de que tal vez el Tesoro utilizó parte de los dólares comprados para contener una presión alcista en el tipo de cambio”, hizo notar al respecto un informe de la consultora LCG.

Es un dato que sigue muy de cerca el mercado, con la mira puesta en el pago de la deuda contraída con bonistas por US$4200 que debe realizarse el 9 de enero.

Por eso se aguardan novedades tras la firma de los contratos para la concesión y transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas de la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. De esa privatización, y el inicio a la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias, se espera el ingreso de unos US$700 millones asociados a esta operación.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 2.388 millones de dólares



El récord de las reservas brutas no oculta, sin embargo, la fragilidad de la tenencia neta del BCRA, que, según cálculos de mercado, sigue siendo negativa en casi US$16.000 millones, si se siguen los criterios con que las mide el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es lo que volvió a llevar a la administración Milei a incumplir la meta de acumulación (dos veces revisada a la baja) comprometida con el organismo, lo que obligará al Gobierno a solicitar deberá un nuevo waiver (perdón o dispensa). “Hay un desvío o brecha respecto de la meta corregida en la primera revisión que es de poco más de US$11.150 millones”, indicaron desde LCG.