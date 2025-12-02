Liderazgo con propósito. Vistage Argentina reconoció a los ejecutivos destacados de 2025

“Esto recién comienza” fue el nombre elegido para el encuentro de fin de año de Vistage Argentina, la red que nuclea y potencia a los líderes empresarios para el desarrollo de su toma de decisiones y el fortalecimiento de sus organizaciones.

La tradicional jornada se realizó en el marco para festejar el 25 aniversario de Vistage en el país y también para otorgar los prestigiosos reconocimientos “Saco Verde” a aquellos miembros que se distinguieron por sus desempeños y liderazgos a lo largo de 2025.

El evento, que congregó a la comunidad de forma presencial y virtual y reunió a 900 personas, invitó a reflexionar sobre el futuro del trabajo, la innovación, el impacto de las nuevas tecnologías y la consolidación de organizaciones con propósito.

Alejo Canton, fundador y director de Vistage Argentina, dio la bienvenida e instó a la comunidad a ir más allá: “Aspiro a que esta comunidad se convierta en un movimiento, en una comunidad en marcha hacia un propósito compartido. Porque las comunidades más duraderas y los movimientos más transformadores tienen un centro solidario y un objetivo final que consiste en ampliar su círculo de apoyo y de cuidado”.

Alejo Canton, fundador y director de Vistage Argentina.

Por su parte, Guadalupe San Martín, CEO de la organización, resaltó el valor de la red: “Este año, la comunidad Vistage demostró una vez más que el liderazgo genuino hace que superemos nuestros propios desafíos y sembremos las bases de un impacto profundo y duradero”. San Martín confirmó el crecimiento sostenido de Vistage Argentina, destacando que este año superaron los 2700 miembros y los 215 grupos.

Premios Saco Verde 2025

Las distinciones Saco Verde reconocieron la excelencia en diversas categorías, destacando el impacto, la resiliencia y la visión de futuro de los empresarios:

● Triple Impacto Vistage: El premio fue para Federico Rodríguez, líder de Luz del Sur, por su labor en mantenimiento eléctrico en barrios sin red formal, generando inclusión y desarrollo para más de 150.000 personas.

● Trayectoria Empresaria Vistage: Distinción para Marcelo Gordín, de Énfasis People & Brands, por su camino desde emprendedor de eventos infantiles hasta liderar una de las productoras de eventos más reconocidas del país.

● Expositor Vistage: El más recomendado del año fue Gonzalo Arzuaga, quien logró impactar en más de 900 miembros con un 96% de valoraciones positivas.

● Ejecutivo Clave Vistage: Lo recibió Myriam Álvarez Iturre, Directora de Personas en Telefónica-Movistar Argentina, por su liderazgo durante el complejo proceso de fusión entre Telefónica y Telecom.

● Empresarios Vistage: Fue para Matías Pellegrini, socio fundador de Don Carmelo Alimentos Congelados. Su empresa consolidó su crecimiento, sumó clientes estratégicos y selló una alianza internacional para expandir sus operaciones en Estados Unidos.

● Corporate Vistage: Para Guido Alexis Hajtmacher, Director de El Galgo, quien logró incrementar la participación de mercado de la empresa y expandir las exportaciones a casi el 10% de la facturación mediante estrategias innovadoras.

● Números 1 Vistage: El galardón fue para Sebastián Zuccardi, de Bodegas Zuccardi. En un año histórico, la bodega consolidó su legado con la incorporación de nuevas fincas, superó los 1.300 colaboradores y reafirmó su compromiso con prácticas sustentables y el comercio justo (Certificación Fair for Life).

● Chair Vistage 2025: El premio que distingue al empresario con amplia trayectoria que coordina un grupo de líderes fue para Fernando Giordano por su profunda sensibilidad, su criterio y su enorme capacidad de empatía. Siempre se pone en el lugar de sus miembros y su liderazgo nace de la humildad, del conocimiento y de la convicción de que la esencia humana es lo más importante en la vida. Su éxito y su manera de acompañar hacen que sea una referencia muy valorada por toda la comunidad.

El tradicional evento de fin de año de Vistage Argentina reunió a 900 invitados.

Streaming sobre liderazgo y tecnología

Durante el encuentro de cierre de año, Vistage Argentina organizó un streaming en vivo que abordó la temática de la Inteligencia Artificial (IA) y las organizaciones del futuro. El debate estuvo a cargo de Martina Rua, Alejandro Melamed y Fredi Vivas.

Rua valoró que “la verdadera revolución hoy son los sistemas habilitados por inteligencia artificial. Esa transformación nos obliga a repensar cómo trabajamos, qué tareas siguen siendo humanas y cuáles tienen sentido delegar. Pero lo más valioso que nos queda —y siempre nos quedará— es nuestra creatividad, nuestro criterio y nuestra capacidad de decidir con humanidad”.

Por su parte, Melamed afirmó: “El futuro del trabajo depende de cómo las personas diseñamos las organizaciones. Hoy, la clave está en construir lugares de trabajo con propósito, donde cada uno se sienta parte de algo más grande que su tarea diaria”.

En tanto, Vivas sumó que la IA “cambia las formas de hacer las cosas, acelera decisiones, mejora procesos. Pero sigue siendo una herramienta: su poder depende de nuestras decisiones conscientes. Si la usamos con ética y criterio, puede ayudarnos a construir organizaciones más inteligentes —y también más humanas”.

El streaming podrá escucharse próximamente en el podcast de Vistage Argentina “Empresarios que hacen bien”, disponible en Spotify.

Vistage Argentina es una organización que promueve el aprendizaje entre pares y ofrece un espacio donde los empresarios y ejecutivos se reúnen para compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Para ello, se conforman grupos de entre 12 y 16 directivos de compañías de diversas industrias en un ámbito de absoluta confidencialidad, quienes se reúnen una vez al mes. Compartir experiencias y puntos de vista le permite a los Número 1 ampliar su mirada hacia nuevas perspectivas y conocimientos, y evitar la sensación de soledad que suelen experimentar los líderes en la toma de decisiones.

En la actualidad, la red cuenta con más de 2700 miembros, más de 125 Chairs y más de 210 grupos en Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.

