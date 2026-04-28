Los aumentos en los surtidores golpearon el consumo de combustible en marzo y solo YPF aumentó sus ventas

El impacto de los aumentos en los precios de los combustibles comenzó a reflejarse con claridad en marzo. Luego de subas superiores al 20% en los surtidores, en un contexto de tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, las ventas al público registraron una caída del 1,8% interanual en todo el país. Son datos de la Secretaría de Energía analizados por la consultora Politikon Chaco.

Si bien en la comparación mensual el volumen comercializado mostró una suba, se explica principalmente por la mayor cantidad de días del mes. Al ajustar por ese efecto, el consumo promedio diario evidenció una baja del 3,1%, lo que confirma el deterioro de la demanda en un escenario de precios en alza y pérdida de poder adquisitivo.

Pero detrás de la caída general se esconde una dinámica más relevante: un reordenamiento del mercado. YPF, que mantuvo una política de precios más contenida frente a sus competidores, logró aumentar sus ventas un 1% interanual y sostuvo su liderazgo con el 55,4% del total comercializado. En contraste, Shell —segunda en el ranking— registró una caída del 3,8%, mientras que Axion retrocedió 0,8%.

Las ventas de combustibles cayeron 1,8% interanual en marzo y mostraron una baja de 3,1% contra febrero, lo que refleja el impacto de los aumentos en la demanda

En el segundo pelotón, el impacto fue más marcado. Las marcas con menor escala fueron las más golpeadas por la retracción del consumo y la competencia de precios. En conjunto, el segmento “otros” —que agrupa a estas empresas— registró una caída interanual del 13,3%, lo que refleja mayores dificultades para sostener volumen en un mercado más competitivo y con consumidores más sensibles al precio.

El comportamiento del consumo también mostró diferencias por tipo de combustible. Las ventas de naftas, más vinculadas al uso particular de vehículos, cayeron 2,4% interanual, mientras que el gasoil retrocedió 1,1%. Se trata de la primera vez desde febrero de 2024 que las naftas tienen un desempeño peor que el gasoil, una señal de que el ajuste impacta con mayor fuerza sobre el consumo de los hogares.

Aun así, dentro de ese contexto se observa un fenómeno de segmentación. Mientras la nafta súper cayó 4,1% interanual, las versiones premium crecieron 2,7%. En el caso del gasoil ocurrió algo similar: el segmento común bajó 5,8%, pero el premium avanzó 6,4%. Esto sugiere que, aunque el consumo general se retrae, los segmentos de mayor poder adquisitivo sostienen o incluso incrementan su demanda.

YPF fue la única de las grandes petroleras que mostró crecimiento interanual en marzo, mientras el resto de las compañías registró caídas

Tras ese deterioro en la demanda, a comienzos de abril YPF anunció una estabilización del precio de los combustibles durante 45 días y que no trasladaría al surtidor las variaciones del barril de Brent, en un intento por amortiguar el impacto de la volatilidad internacional. Según explicó su presidente, Horacio Marín, la decisión apuntó a evitar una mayor caída del consumo, luego de detectar que la demanda comenzó a mostrar mayor sensibilidad a los aumentos, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

El impacto de la caída no fue homogéneo a nivel territorial. Solo siete provincias mostraron crecimiento interanual en marzo, con La Pampa, San Juan y Río Negro a la cabeza.

En el otro extremo, las mayores caídas se registraron en Tucumán (-18,3%), La Rioja (-13%) y Salta (-12,1%), reflejando una mayor sensibilidad del consumo en esas regiones.

En el acumulado del primer trimestre, el mercado ya muestra una tendencia negativa. Las ventas totales de combustibles retrocedieron 1,1% frente al mismo período de 2025, arrastradas principalmente por el gasoil.