Cae el riesgo país, mientras bonos y acciones argentinas rebotan pese a las bajas en Wall Street

En un contexto internacional marcado por tasas altas y el petróleo Brent por encima de los US$100, los bonos argentinos rebotan y el riesgo país se mantiene por debajo de los 590 puntos. En tanto, las acciones argentinas tienden al alza tanto en Wall Street como en el mercado local.

Los títulos soberanos hoy se recuperan parcialmente de las bajas que experimentaron ayer. Los Bonares suben hasta 2% (AL29D), mientras que los Globales suman 0,6% (GD30D, GD35D y GD46D).

En ese sentido, el riesgo país cede una unidad y se ubica en los 585 puntos básicos (-0,2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Así se mantiene alejado del pico máximo que tuvo la semana pasada, cuando cerró en 655 unidades. En los primeros días del mes tiene una diferencia de 22 contra los 607 puntos con los que cerró septiembre (-3,6%). No obstante, se posiciona 14 unidades por encima del valor con el que inició el año (+2,5%).

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio positivo, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Loma Negra (+4,7%), seguido de Tenaris (+2,1%), YPF (+1,6) y Telecom (+1,4%). En tanto, cede Corporación América (-1,4%), Irsa (-1,3%) y BBVA (-1,2%).

El S&P Merval sube 0,4%, hasta las 2.835.937 unidades. Esto equivale a US$1761 al ajustar al dólar contado con liquidación (+0,4%). Aumentan mayormente Loma Negra (+4,5%), Transener (+1,4%) e YPF (+1,4%).

Las acciones argentinas suben en Wall Street y en la Bolsa porteña EITAN ABRAMOVICH - AFP

“Wall Street transita otra rueda cautelosa tras volver a desafiar sus máximos históricos”, observó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, condicionado por las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que no ceden demasiado y el precio elevado del petróleo. De todos modos, observó que los activos domésticos continúan más alineados con el desempeño de Brasil y “muestran una mejor respuesta” tras la pausa que hubo ayer por el rally tras los resultados de las elecciones cariocas.

Dólar hoy

El dólar oficial mayorista mantuvo la tendencia bajista de ayer: cedió $1,50 (-0,1%) y cerró a $1515,50. De esa forma, la distancia que tiene con el techo de la banda cambiaria (establecido hoy a $1927,77) fue del 27,2%.

“Con la corrección registrada hoy, el tipo de cambio mayorista anota el nivel más bajo de las últimas dos semanas”, sostuvo en su cuenta de X Gustavo Quintana, operador en PR. También destacó que, en cuatro jornadas cambiarias, acumuló una baja de $4,50, muy cerca de la caída de $5,50 que experimentó la semana anterior.

Con la corrección registrada hoy, el tipo de cambio mayorista anota el nivel más bajo de las últimas dos semanas — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 8, 2026

En las pizarras del Banco Nación, el dólar al que accede el público figuró a $1540, el mismo valor que sostuvo desde el pasado 2 de octubre. El precio promedio en todos los bancos fue de $1540,11, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP figura en las pantallas a $1538,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1607,16.

Por su parte, el dólar blue se puede encontrar en la City porteña a $1545, $10 pesos menos que su cierre anterior (-0,6%). De esa forma, el tipo de cambio informal borra parte de la suba de $15 que experimentó ayer y se alejó de su valor nominal máximo del año, cuando tocó los $1560 el pasado 29 de julio.