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El dólar vuelve a subir y supera los $1600
El tipo de cambio minorista mantiene la tendencia alcista de la última semana y acumula $45 en lo que va de noviembre
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El dólar oficial anota un nuevo valor más alto del año con una leve suba y ya supera los $1600. Se trata del cuarto aumento consecutivo ―ayer el mercado local no operó por el feriado― a partir de una mayor demanda por cobertura cambiaria.
En las pizarras del Banco Nación, el dólar al que puede acceder el público figura a $1605 para la venta, $5 más que el viernes pasado (+0,3%). En lo que va de noviembre acumula $45 (+2,9%), un incremento que se profundizó la última semana con un salto de $30.
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Por Agustina Parise
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