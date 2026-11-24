El dólar oficial anota un nuevo valor más alto del año con una leve suba y ya supera los $1600. Se trata del cuarto aumento consecutivo ―ayer el mercado local no operó por el feriado― a partir de una mayor demanda por cobertura cambiaria.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar al que puede acceder el público figura a $1605 para la venta, $5 más que el viernes pasado (+0,3%). En lo que va de noviembre acumula $45 (+2,9%), un incremento que se profundizó la última semana con un salto de $30.

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