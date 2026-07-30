Redrado propuso cinco cambios a la carta orgánica del Banco Central

El economista Martín Redrado brindó este jueves su propia perspectiva sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y usó sus redes sociales para hablar de aquellos puntos que considera fundamentales para que esa iniciativa funcione.

“Argentina necesita una Carta Orgánica que garantice su independencia para que tengamos estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera. Esto puede lograrse si acordamos los siguientes puntos”, comenzó, antes de escribir el listado.

El economista consideró clave a la eliminación de la emisión monetaria para financiar al Tesoro vía Adelantos Transitorios, utilidades contables y la posibilidad de usar los dólares del Banco Central vía Letras Intransferibles. Además, propuso eliminar el financiamiento indirecto a través de la integración de los encajes bancarios con títulos públicos.

“La disminución progresiva de la integración con bonos del Tesoro Nacional debe ir de la mano de la idéntica reducción de los encajes, convergiendo a estándares internacionales y aumentando la capacidad prestable del sector privado”, detalló.

Después afirmó que debe existir una “simetría entre el nombramiento y la remoción de estos funcionarios [del BCRA] para evitar la injerencia del Ejecutivo en el directorio de la entidad”.

Para eso, analizó la posibilidad de que los nombramientos sean aprobados por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. “La nueva Carta Orgánica debe regir a partir del próximo gobierno para evitar especulaciones y fortalecer la institucionalidad”, sumó.

Javier Milei presentará la reforma del Banco Central (Foto: Instagram @javiermilei)

Luego, Redrado sugirió eliminar el inciso “f” del artículo 17, una facultad incorporada a la Carta Orgánica en 2012 que permite al Banco Central realizar determinadas operaciones financieras con títulos públicos. El economista sostuvo que ese mecanismo terminó convirtiéndose en un vía indirecta para asistir al Estado y financiar el gasto público.

La idea es limitar al organismo a sus funciones clásicas de política monetaria y de prestamista de última instancia para el sistema financiero.

El economista, que fue titular del Banco Central durante el kirchnerismo, expresó que la misión principal de la autoridad monetaria tiene que seguir siendo el combate de la inflación y la preservación del valor de la moneda.

Sin embargo, aseguró que también tiene que tener como objetivo explícito resguardar la estabilidad del sistema financiero. “Es importante que la institución tenga autonomía para ejercer la política monetaria y regulatoria a través de la Superintendencia de Entidades Financieras”, expuso.

Los puntos claves de la reforma del Banco Central para Martín Redrado Captura

En uno de los últimos puntos planteó que se debe sumar a la reforma la necesidad de una reducción en la cantidad de directores a un máximo de seis, y que sus nombramientos deben dividirse “en mayoría a propuesta del oficialismo y en minoría por la oposición, sin coincidir con el período presidencial”.

“De esta forma se garantiza la continuidad de la política monetaria y supervisión del sistema financiero, más allá del cambio de gobierno”, argumentó.

Para Redrado, estos puntos son “un aporte para la discusión parlamentaria” que ocurrirá en la Argentina en las próximas semanas.

El proyecto del Gobierno

El gobierno de Javier Milei anunciará esta noche por cadena nacional las modificaciones destinadas a la ley constitutiva de la autoridad monetaria, lo que se presenta como uno de los cambios institucionales más relevantes que impulsa la administración libertaria.

El objetivo es reforzar la independencia del Banco Central, prohibir el financiamiento al Tesoro (de manera directa e indirecta) y concentrar su misión únicamente en preservar el valor de la moneda.

La intención oficial es que la emisión monetaria para financiar el déficit quede definitivamente vedada y que, en paralelo, se brinde mayor estabilidad a las autoridades del Banco Central y se eliminen instrumentos como las Letras Intransferibles.