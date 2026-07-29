Las razones por las que el Banco Central no intervino ayer en el mercado

El pasado martes el Banco Central (BCRA) no tuvo intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esa forma, cortó su racha compradora de 135 ruedas consecutivas, por la cual acumuló unos US$13.128 millones y superó la meta anual que se había puesto el Gobierno para el año de US$10.000. Fue la primera vez que el organismo monetario no presentó compras desde el pasado 2 de enero de 2026.

De acuerdo a una fuente que conoce de primera mano la dinámica, ayer hubo una “fuerte demanda de energía”, ya que las empresas del sector giraron dividendos al exterior, sumado a pagos de Cammesa y cancelaciones de deuda. Por otro lado, hubo “más dinámica” vinculada al fixing ―la fecha de fijación del tipo de cambio que se toma como referencia para actualizar el precio de instrumentos atados a una divisa― en las operaciones del mercado. En ese sentido, el Central dejó que la “oferta fluya al mercado”.

A su vez, destacó el elevado ritmo de compras que realizó la entidad encabezada por Santiago Bausili en el mes: durante julio mantuvo un ritmo de US$116 millones por día contra un promedio de US$97 millones diarios en el año.

Un informe de Max Capital precisó que el martes fue la jornada de fijación del tipo de cambio de los instrumentos dollar-linked que vencen el viernes. En ese contexto, el volumen operado en activos cuya cotización está fijada por el valor del dólar oficial fue de US$843 millones, un incremento significativo en comparación con los US$252 millones registrados el lunes. A su vez, detalló que el volumen operado en el mercado de cambios fue de US$529 millones. En consecuencia, las reservas brutas finalizaron el día en US$48.931 millones, con una caída de US$234 millones respecto de la primera rueda de la semana.

Ayer se fijó el valor de bonos dollar-linked que vencen el viernes Freepik

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideraron que “la ausencia de compras no fue casual”, ya que coincidió con el fixing de la Letra del Tesoro ajustada por el dólar oficial (D31L6), la cual concentra una porción sustancial de los vencimientos de este viernes por US$2247 millones. “Ayer el volumen operado en la D31G6 (la Lelink de agosto) alcanzó US$403 millones, el mayor negociado en una letra dollar-linked desde fines de junio, lo que denotaría presencia oficial en el mercado secundario para moderar las presiones cambiarias”, precisaron.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, coincidió sobre el impacto que tuvo la fijación del tipo de cambio para el pago de la letra dollar-linked D31L6. Puntualizó que, en ese contexto, el dólar oficial operó estable en la rueda. Ayer el tipo de cambio mayorista sumó $2,64 (+0,2%) y cotizó a $1499,74, un nuevo valor máximo nominal; igualmente, no logró superar los $1500 y se ubicó un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria. En tanto, el minorista se mantuvo estable por segunda rueda consecutiva: en el Banco Nación figuró a $1520, el mismo valor frente al viernes pasado.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, detalló que “los operadores observaron principalmente una aceleración en la venta de futuros a partir de que el dólar mayorista se aproximó a los $1500″. Se trata de una operatoria que en el último tiempo el BCRA había achicado mucho su posición justamente para “tener la herramienta disponible para cuando fuera necesaria para amortiguar la volatilidad”.

En ese sentido, el mercado está con la expectativa sobre si se trató de una medida para contener puntualmente la liquidación de la Lelink D31L6 o si es un “cambio de estrategia”, con sus implicancias en la política cambiaria o monetaria. “Los inversores valoran mucho el proceso de compra de divisas , y esperan que dicho objetivo siga siendo prioridad, más allá de reconocer que el deslizamiento cambiario debe ser ordenado para no afectar el proceso de desaceleración de la inflación”, concluyó.

Hoy el tesoro lleva a cabo una licitación para cubrir vencimientos por $8,5 billones Ignacio Sánchez - LA NACION

En tanto, Franco remarcó que “el mercado estará atento hoy a la licitación del Tesoro en pesos”, en la que vencen unos $8,5 billones, y en la que el Tesoro intentará continuar despejando pagos hacia el próximo mandato. En esta ocasión, se coloca también una nueva oferta del Bonar 2029 (AO29) en dólares, que no tiene límite en la licitación primaria, siempre respetando el máximo previsto para la emisión total del bono (US$2000 millones).

Solana Cucher, economista de PPI, evaluó sobre la posibilidad de que el Tesoro haya vendido dólares en el MULC ayer, lo que implicaría la primera operación de este tipo desde octubre del año pasado, cuando intervino en la previa de las elecciones legislativas.

En ese sentido, la analista señaló que el mercado no esperaba este tipo de intervención directa: “Recientemente, la estrategia oficial para contener el tipo de cambio se apoyó en la intervención del BCRA mediante futuros de dólar y ventas de instrumentos dollar-linked en el mercado secundario (y una posible moderación de las compras en el MULC); mientras que el Tesoro contribuía a contener la presión exclusivamente a través de la emisión primaria de instrumentos vinculados al dólar”.

De todos modos, Cucher determinó que el movimiento acotado del tipo de cambio oficial de ayer y su permanencia por debajo de los $1500 “hace que la hipótesis cobre sentido”. Los datos monetarios que se publicarán mañana confirmarán si efectivamente hubo ventas del Tesoro o no.