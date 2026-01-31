Los datos son los datos, la clave está en la interpretación

Soy muy inteligente, además de agudo observador… y muy modesto. Pero si las Naciones Unidas me contrataran para verificar el avance de Irán en materia nuclear, y las autoridades de dicho país me dejaran inspeccionar sin restricciones, no tendría cómo responder al encargo recibido. Porque no sabría interpretar lo que tendría antes mis ojos. Con los datos del comercio exterior de mercaderías ocurre lo mismo.

Para que me ayude con la correcta lectura de los datos conversé con el japonés Akira Takayama (1932 - 1996), quien estudió en la universidad de Rochester y enseñó en la de Southern Illinois. Cuando una monografía no le gustaba, le ponía “esto es pura mierda de toro” (bullshit, en inglés); pero lo hacía con tanta frecuencia que sus alumnos le obsequiaron un sello de goma con la abreviatura “that’s all b.s.”. Era un verdadero personaje, a juzgar por los siguientes testimonios:

-“Su excitación por la investigación era contagiosa. Después de conocerlo uno investigaba por la felicidad de hacerlo” (Jim Mc Donald).

-“Nunca conocí a alguien que gozara tanto de la vida. La comida y la bebida estaban entre sus ventajas comparativas. Siempre lamentó que en vez de comprar una casa había adquirido un auto, no pudiendo beneficiarse con el fuerte aumento del precio relativo de los inmuebles” (Henry Thompson).

-“Lo conocí inmediatamente antes de viajar a Egipto, para trabajar en la Tesorería. Media hora después del encuentro inicial estábamos trabajando en varios proyectos. No volví a mi casa esa noche, sino que nos pasamos hasta la mañana siguiente escribiendo monografías. Como no tipeo, él corría del pizarrón a la máquina de escribir. A las 11 de la mañana del día siguiente decidí que era hora de regresar a mi hogar, retornando a la oficina a las 4 de la tarde… encontrando que el personal de limpieza había tirado buena parte de lo que habíamos escrito (en 48 horas reconstruimos tres monografías). Este encuentro casual salvó mi vida intelectual. Quería volver a Kansas, pero las autoridades egipcias no me lo permitían. Entonces Akira logró que me permitieran realizar visitas semanales, hasta que se convencieron y pude retornar a Estados Unidos” (Mohamed El-Hodiri).

-“Es increíble cómo podía digerir cantidades industriales de literatura especializada, y utilizarla luego de manera coherente… luego de habernos bebido todo, la noche anterior. Terminaba sus clases con el traje lleno de tiza” (Bob Parks).

-El Indec publicó el intercambio internacional de mercaderías verificado en diciembre de 2025 y, por consiguiente, los datos referidos a la totalidad del año que acaba de finalizar. ¿Cómo interpretar estos resultados?

-Sinteticemos los números. En diciembre de 2025, la Argentina exportó mercaderías por valor de US$7448 millones e importó por un valor de US$5556 millones, por lo cual tuvo un superávit comercial de US$1892 millones. Con respecto a diciembre de 2024, el valor de las exportaciones aumentó 5,7%, mientras que el de las importaciones subió 3,5%. Comparando todo 2025 contra todo 2024, el valor de las exportaciones aumentó 9,3% y el de las importaciones se elevó en 24,7%, mientras que el superávit comercial cayó 40,4%.

-¿A cuál de todos estos números debemos prestarles atención?

-Depende de lo que le interese. Para la toma de decisiones, que siempre es prospectiva, la caída del 40,4% del superávit comercial es lo menos importante. Porque refleja un esperado comportamiento durante los primeros semestres y durante los segundos. Esta comparación refleja que, por el parate de 2024, las importaciones habían caído de manera extraordinaria.

-De acuerdo. ¿A qué le tendríamos que prestarle atención entonces?

-Al sorprendente comportamiento de las exportaciones y las importaciones. Con respecto a las primeras, cuando antes de las elecciones de medio término el Poder Ejecutivo Nacional eliminó transitoriamente los derechos de exportación de productos primarios, se esperaba un aumento temporario de las exportaciones y una caída posterior. Esto último no ocurrió. Con respecto a las importaciones, desde hace muchísimos meses algunos productos locales alertan contra la avalancha de productos procedentes de China, pero las estadísticas no muestran nada de esto. ¿Será que ingresan de contrabando, subestiman los precios o utilizan el servicio puerta a puerta?

-El otro día un impresionante barco llegó al puerto de Zárate y descargó 7000 autos procedentes de China. ¿No le parece una muestra de la tan temida avalancha?

-La foto es verdaderamente impresionante, pero, para entender, es mejor mirar los datos. En 2025, la Argentina produjo alrededor de medio millón de autos. ¿Sabe cuántos se exportaron? Unos 280.000, de los cuales 180.000 fueron vendidos a Brasil. Cada vez que un barco transportando autos producidos en la Argentina llegó a Brasil, ¿habrá sido noticia en los diarios?

-Exportamos autos, pero también importamos.

-Menos mal, porque quiere decir que en el caso de la industria automotriz se aprovechan las economías de escala. El aporte neto de ese sector a la balanza comercial es en la Argentina muy pequeño, quizás nulo, pero sería un grave error que un cierre de la economía interrumpiera el aprovechamiento de las economías de escala.

-Entiendo lo que dice, pero no me diga que importar 7000 autos de un saque no resultó impresionante.

-A ver si lo entiendo bien. ¿A usted le hubiera impresionado menos si en vez de un solo barco transportando 7000 autos hubieran llegado a su país dos barcos portando 3500 autos cada uno, siete barcos llevando 1000 autos cada uno? Se trata, fundamentalmente, de un tema de logística, que también se puede plantear en el plan individual. Ejemplo: en sus compras en los supermercados usted también enfrenta problemas de logística. ¿Por qué no compra gaseosas para todo uno año, así no tiene que volver al local hasta el año próximo?

-¿Usted desestima por completo las quejas de algunos productores locales frente a la amenaza y la realidad de la competencia importada?

-De ninguna manera. Por una parte, porque lo que no se nota a nivel agregado puede ser muy grave a nivel individual. La apertura de la economía desafía mucho más a los productores argentinos de chombas que a los autores de libros referidos a la economía argentina. Pero hay que prestarle atención a las quejas específicas, no a los planteos generales.

-También está el tema de la razón por la cual la producción local puede quedar descolocada frente a la importación.

-Exacto. Para un fabricante, el Estado es una unidad, pero desde el punto de vista de las decisiones públicas, existen el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y las municipalidades; los jueces laborales, los peritos, las regulaciones, etcétera.

Don Akira, muchas gracias.