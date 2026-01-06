Los depósitos en dólares del sector privado rozan los US$37.000 millones y alcanzaron un récord

Los depósitos en dólares del sector privado cerraron 2025 marcando un nuevo récord luego de alcanzar los US$36.681 millones, según el último dato consolidado del Banco Central (BCRA). Estos depósitos crecieron en US$22.566 millones, o 160%, desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El salto se produjo desde el piso de US$14.115 millones registrado el 11 de diciembre de 2023 y llevó el stock a un nivel inédito desde la salida de la convertibilidad, superando el récord previo observado durante la administración de Mauricio Macri. La tendencia al alza se mantuvo en el inicio de 2026.

La evolución, sin embargo, no fue lineal y abre interrogantes hacia adelante. El desafío ahora es cuánto de ese stock logra consolidarse una vez superados los factores transitorios que impulsaron el crecimiento reciente y si el Gobierno consigue convencer a los argentinos de que saquen los dólares del “colchón”. En el corto plazo, el mercado sigue de cerca el comportamiento de los depósitos tras el pago de deuda previsto para este viernes, por US$4200 millones, la liberación de los fondos del blanqueo, que desde el 1° de enero pueden retirarse sin penalidad, y el impacto de los gastos de los argentinos en el exterior durante las vacaciones.

Una parte sustancial del crecimiento observado en los primeros dos años de gestión libertaria se concentró hacia finales de 2024, en coincidencia con la implementación del último blanqueo de capitales, que aceleró el ingreso de divisas al sistema financiero formal. Hacia finales de 2025 también hubo un impulso a partir de la compra de divisas de pequeños ahorristas en medio de la volatilidad que mostró el tipo de cambio.

El stock de depósitos en moneda extranjera superó el máximo previo de 2018–2019, en un proceso que revirtió la fuerte contracción registrada entre 2019 y 2023, según datos del Banco Central de la República Argentina.

La sensibilidad de los depósitos en moneda extranjera tiene raíces profundas en la historia económica argentina. En junio de 2001, en la antesala del colapso de la convertibilidad y seis meses antes de la renuncia de Fernando de la Rúa, los depósitos en dólares del sector privado sumaban unos US$49.000 millones, en un contexto de tipo de cambio fijo y plena dolarización del sistema financiero. Tras la crisis, buena parte de los fondos que aún permanecían en los bancos fueron pesificados de manera compulsiva, un episodio que sembró un virus de desconfianza que sigue influyendo en la decisión de los argentinos de mantener dólares fuera del sistema.

Ese antecedente -y la elevada inflación, al ajuste del cepo y la falta de reservas del cuarto kirchnerismo- ayuda a explicar el bajo nivel desde el cual arrancó la actual gestión. Cuando Milei asumió la presidencia, los depósitos en dólares del sector privado se encontraban en US$14.115 millones, uno de los registros más bajos de las últimas dos décadas si se excluye el colapso posterior a 2002. El dato reflejaba el impacto acumulado de cuatro años de endurecimiento de los controles cambiarios durante el gobierno de Alberto Fernández. En términos absolutos, esa administración dejó una fuerte contracción del ahorro en moneda extranjera dentro del sistema: los depósitos pasaron de unos US$30.000 millones en diciembre de 2019 a US$14.115 millones al cierre de 2023, una caída cercana a US$16.000 millones, equivalente a un retroceso de alrededor del 55%.

La comparación histórica refuerza el contraste. Durante la gestión de Mauricio Macri, los depósitos en dólares del sector privado crecieron desde unos US$20.000 millones al inicio del mandato hasta cerca de US$30.000 millones al momento del recambio presidencial, con un máximo en torno a US$31.000–32.000 millones, alcanzado entre 2018 y 2019. Ese nivel había marcado, hasta ahora, el techo de la serie posterior a la convertibilidad. El nivel actual no solo recupera lo perdido entre 2019 y 2023, sino que supera ese máximo, llevando el stock a US$36.681 millones, el valor más alto desde que existe el registro del BCRA.

Según los analistas, el crecimiento reciente responde a una combinación de factores. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que hacia el cierre de 2025 influyeron tanto cuestiones impositivas como estacionales, mientras que el blanqueo de capitales tuvo un rol decisivo. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el régimen incorporó unos US$24.500 millones en cuentas especiales CERA, una porción de los cuales se canalizó al sistema bancario y explicó buena parte del salto observado en los depósitos privados en dólares.

Analistas advierten que la dinámica futura dependerá del impacto de pagos de deuda, retiros habilitados del blanqueo y el uso de dólares para gastos en el exterior durante el verano X

Para el tributarista Sebastián Domínguez, el factor central fue la reducción del temor a una intervención sobre los depósitos. “Este gobierno logró que se pierda el miedo a la confiscación, a la conversión de depósitos en bonos o a una reestructuración. En ese contexto, no tiene mucho sentido sacar los dólares y guardarlos en casa con riesgo de sufrir algún hecho de inseguridad”, señaló, al destacar que ese cambio de expectativas también favoreció la permanencia del ahorro dentro del sistema.

En paralelo, el Gobierno busca consolidar el retorno de los dólares al circuito formal a través de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre y promulgada el viernes pasado. La norma apunta a introducir un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, con mayor previsibilidad y seguridad jurídica. El ministro de Economía, Luis Caputo, viene señalando que los argentinos mantienen alrededor de US$200.000 millones fuera del sistema financiero, un volumen de ahorro que hoy no genera intereses ni crédito y que representa una de las principales limitaciones para impulsar la economía.

Según estimaciones del economista Amílcar Collante basadas en datos provisorios del BCRA, al 3 de enero los depósitos en dólares del sector privado ya habían ascendido a US$36.977 millones, mientras que los plazos fijos en dólares alcanzaron US$8394 millones, una señal de mayor permanencia de parte del ahorro.

Collante anticipó que, en el corto plazo, el pago de deuda por US$4200 millones previsto para este viernes debería generar un impulso transitorio en los depósitos, ya que muchos bonistas cobrarán en la Argentina, aunque luego podrían observarse movimientos en sentido contrario, asociados a retiros de fondos del blanqueo y al uso de dólares para turismo en el exterior.

Más allá de esas oscilaciones, el nuevo máximo de los depósitos en dólares del sector privado marca un quiebre respecto de los años previos. En una economía acostumbrada a dolarizarse fuera del sistema, el dato sugiere que, al menos por ahora, la confianza en los bancos volvió a ser más fuerte que el “colchón”.