Dwayne Johnson, “La Roca”: el peor negocio inmobiliario que cerró el actor en su vida

La Roca vendió su rancho en Georgia con una pérdida de más de US$3.000.000
- 2 minutos de lectura'
El actor estadounidense Dwayne “La Roca” Johnson sufrió una pérdida de 3,4 millones de dólares tras vender su exclusivo rancho ecuestre en Georgia, Estados Unidos. Adquirida en 2019 por 9,5 millones de dólares, la propiedad fue puesta a la venta en 2021 por 7,5 millones, ya con una rebaja notable respecto al precio original.
Durante cuatro años no logró captar compradores, lo que obligó al actor a reducir aún más el valor. Finalmente, la operación se concretó en US$ 6,1 millones, lo que representa una pérdida significativa frente a lo que había pagado.
Ubicado en Powder Springs, a solo 45 minutos del aeropuerto internacional de Atlanta y cerca del exclusivo barrio de Buckhead, el rancho abarca 18,6 hectáreas y cuenta con una lujosa residencia principal de 1400 m². Entre sus comodidades se destacan establos para 12 caballos, pista de equitación, piscina estilo resort, jardín, sala de cine, bodega de vinos, biblioteca y ocho dormitorios.
Diseñada para ofrecer un confort refinado y una fluida integración entre interior y exterior, la propiedad combina arquitectura atemporal, amplios espacios sociales y ambientes íntimos para la vida familiar, todo construido con una atención meticulosa al detalle.
Johnson adquirió la finca poco después de casarse con Lauren Hashian, y durante un tiempo fue utilizada como refugio familiar para alejarse del ajetreo de Hollywood. Sin embargo, la decisión de venderla terminó convirtiéndose en un mal negocio para el actor, cuya fortuna inmobiliaria suele incluir inversiones de alto perfil.
Por ahora se desconoce la identidad del nuevo propietario.
- 1
Alquileres: cómo calcular los aumentos por inflación en mayo 2026, según los distintos índices
- 2
Alquileres: se desaceleró la suba de los precios por debajo de la inflación y aumenta la oferta
- 3
Cochera en San Isidro: cuánto cuesta alquilar y comprar en mayo 2026 (y qué conviene)
- 4
Saavedra: el barrio en el que los precios de venta de las propiedades subieron por encima del 11%