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Dwayne Johnson, “La Roca”: el peor negocio inmobiliario que cerró el actor en su vida

La Roca vendió su rancho en Georgia con una pérdida de más de US$3.000.000

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El actor ‘The Rock’ pierde más de 3 millones de dólares con la venta de su rancho de Georgia
El actor ‘The Rock’ pierde más de 3 millones de dólares con la venta de su rancho de GeorgiaMark Fann - Shutterstock

El actor estadounidense Dwayne “La Roca” Johnson sufrió una pérdida de 3,4 millones de dólares tras vender su exclusivo rancho ecuestre en Georgia, Estados Unidos. Adquirida en 2019 por 9,5 millones de dólares, la propiedad fue puesta a la venta en 2021 por 7,5 millones, ya con una rebaja notable respecto al precio original.

Durante cuatro años no logró captar compradores, lo que obligó al actor a reducir aún más el valor. Finalmente, la operación se concretó en US$ 6,1 millones, lo que representa una pérdida significativa frente a lo que había pagado.

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La casa de "La Roca" en Georgia
La casa de "La Roca" en Georgia
El rancho abarca 18,6 hectáreas
El rancho abarca 18,6 hectáreas
La propiedad cuenta con una lujosa residencia principal de 1400 m²
La propiedad cuenta con una lujosa residencia principal de 1400 m²

Ubicado en Powder Springs, a solo 45 minutos del aeropuerto internacional de Atlanta y cerca del exclusivo barrio de Buckhead, el rancho abarca 18,6 hectáreas y cuenta con una lujosa residencia principal de 1400 m². Entre sus comodidades se destacan establos para 12 caballos, pista de equitación, piscina estilo resort, jardín, sala de cine, bodega de vinos, biblioteca y ocho dormitorios.

El interior de la propiedad está decorada en una paleta de colores claros, marrones y grises
El interior de la propiedad está decorada en una paleta de colores claros, marrones y grises

Diseñada para ofrecer un confort refinado y una fluida integración entre interior y exterior, la propiedad combina arquitectura atemporal, amplios espacios sociales y ambientes íntimos para la vida familiar, todo construido con una atención meticulosa al detalle.

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Habitación principal de la propiedad
Habitación principal de la propiedad

Johnson adquirió la finca poco después de casarse con Lauren Hashian, y durante un tiempo fue utilizada como refugio familiar para alejarse del ajetreo de Hollywood. Sin embargo, la decisión de venderla terminó convirtiéndose en un mal negocio para el actor, cuya fortuna inmobiliaria suele incluir inversiones de alto perfil.

Por ahora se desconoce la identidad del nuevo propietario.

Dwayne Johnson y Lauren Hashian en la Met Gala 2026
Dwayne Johnson y Lauren Hashian en la Met Gala 2026 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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