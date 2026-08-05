Los depósitos en dólares volvieron a acelerarse y crecieron unos US$1000 millones en julio

Los depósitos privados bancarios en dólares treparon US$940 millones si se compara el stock total del último día de junio con el del último día del mes pasado, o US$1086 millones si se toma la variación promedio, según las estadísticas del Banco Central (BCRA).

De este modo, registraron un crecimiento similar, tanto en monto como en porcentaje (+2,5%), al que habían mostrado en diciembre y enero pasados, muy por encima del avance promedio de US$400 millones que venían exhibiendo entre febrero y junio, con picos de US$575 millones en marzo y un piso de apenas US$102 millones en mayo.

De este modo, ya aumentaron en unos US$3500 millones en lo que va del año.

En sostendida alza

En los bancos coinciden en señalar que esta suba se vio impulsada, principalmente, por el plus que el cobro de los aguinaldos aportó a los ingresos de los asalariados, muchos de los cuales habrían decidido dolarizar parte de esos fondos. En especial porque, todavía, y en contra de las expectativas oficiales, no se observa un ingreso sostenido de los llamados “dólares del colchón”.

“Puede que ahora, con algunas de las modificaciones sugeridas por los contadores, más gente se anime a desatesorar dólares. Pero hasta ahora tuvimos muy contados casos de personas que trajeron lo que tenían guardado en sus casas”, explicó a LA NACION el gerente de un banco privado líder.

“Lo que sí se notó fue una mayor demanda por homebanking, apoyada en el cobro del medio aguinaldo y, creo, también estimulada por el movimiento alcista que tuvo el dólar en junio. Algunos inversores que tenían Bonares o Globales cobraron la renta y decidieron mantener parte de esos fondos en sus cuentas”, comentó otro ejecutivo del sector, en alusión al avance del 5% que registró ese mes el dólar oficial, luego de haber permanecido estable o haber aumentado en los meses previos a un ritmo inferior al de la inflación.

Ahorros bajo el colchón. Dólares de ahorro. canuto. dolar. Blanqueo Daniel Basualdo

Ese factor también habría estado detrás del fuerte aumento que registró el stock de cobertura cambiaria en los últimos meses, al pasar de US$3210 millones a fines de mayo a más de US$11.240 millones en la actualidad, ubicándose a apenas US$4050 millones de los máximos registrados antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, evaluaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI). La sociedad de Bolsa destacó, además, lo llamativo de que esta expansión “se haya producido a más de un año de las elecciones presidenciales de 2027”.

La tendencia alcista de los depósitos privados en dólares ya había sido noticia a mediados de julio, cuando el stock total de estas colocaciones superó por primera vez los US$40.000 millones, precisamente tras acreditarse en las cuentas locales las amortizaciones y rentas correspondientes al pago de los bonos surgidos de la última reestructuración de la deuda externa con inversores, cuyo vencimiento operó el 9 de julio.

Cabe recordar que ese pago generó un “salto” de US$702 millones en los saldos de las cajas de ahorro en dólares, que concentran alrededor del 75% de los depósitos en moneda estadounidense y son las cuentas en las que habitualmente se acreditan este tipo de pagos.