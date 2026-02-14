Los documentos que la Justicia de Estados Unidos tiene sobre “Quique” Felman

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman estuvo bajo custodia de las autoridades del estado de Florida tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aprehensión, según documentos a los que accedió LA NACION, responde a una “orden de fugitivo” activa emitida por el estado de Nevada, en Estados Unidos, donde el reconocido periodista deportivo enfrenta cargos graves por delitos económicos, particularmente robo e intento de defraudación, indican los registros oficiales.

Según consta en el reporte de arresto número PD260201032125 del Condado de Miami-Dade, la detención se produjo el pasado domingo 1º de febrero de 2026, exactamente a las 20. Felman fue interceptado en la terminal aérea por las fuerzas de seguridad al identificarse una orden de arresto vigente proveniente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Quique Felman fue detenido en Estados Unidos y lo investiga la Justicia por lavado de activos (Foto: Instagram @quikefelman)

Cuáles son los cargos

El expediente original, radicado en el Tribunal de Justicia de Nevada bajo el número de caso 26-CR-003273 al que tuvo acceso LA NACION, fue abierto el 8 de enero de 2026. En dicha jurisdicción, Felman figura imputado por dos delitos clasificados como “Felony” (delito grave):

* Emisión o paso de cheque con intención de defraudar: específicamente por un valor de $1200 dólares o superior, bajo el estatuto 205.130.1.

* Robo (Theft): por un valor de $100.000 dólares o superior, bajo el estatuto 205.0835.2e.

Documentos exclusivos sobre el caso Felman

El registro de acciones del tribunal de Nevada indica que la orden de arresto fue emitida formalmente el 15 de enero de 2026 por el oficial judicial Bradford, tras determinarse causa probable.

Si bien en Nevada se fijó inicialmente una fianza total de $10.000 ($5000 por cada cargo), la orden de fugitivo ejecutada en Miami especifica la condición de “NO BOND” (sin fianza), lo que impediría su liberación inmediata mientras se resuelve su situación procesal interestatal.

Documetnos exclusivos sobre el caso Felman

Cuál es la situación procesal

Según consta en los documentos a los que accedió LA NACION, actualmente, el caso en Florida se tramita bajo el expediente F26002188 ante el juez Andrea Ricker Wolfson.

Los registros de la corte de Miami-Dade muestran que el 2 de febrero de 2026 se ingresó una “Renuncia a la Extradición” (Waiver of Extradition), un procedimiento legal que suele acelerar el traslado del detenido al estado requirente.

Documentos exclusivos sobre Felman

La próxima instancia formal está programada para el 17 de febrero de 2026 a las 9, fecha en la que se llevaría a cabo una audiencia de extradición en la sala 2-5 del edificio de justicia REGJB en Miami, para definir su traslado final ante la justicia de Nevada. En su entorno, sin embargo, decían que sería liberado y podría volver al país.

La explosión del caso

La información había sido anticipada ayer en redes sociales por el periodista Angel de Brito. “Escándalo con periodistas deportivos.Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas”, había comenzado temprano De Brito para dar cuenta del nuevo escándalo muy ligado al mundo del fútbol.

“Invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’, cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”, especificó De Brito.

El periodista había viajado ese lunes 2 con su hija a Miami para celebrar sus 15 años y, al llegar al aeropuerto lo estaban esperando. Felman quedó detenido y luego habría sido trasladado a un centro de detención primario de Miami, llamado MWDC (Miami-West Detention Center). En estas horas sería enviado a Nevada, según los documentos de la justicia estadounidense. En su entorno, en cambio, indicaron que sería liberado y volvería a la Argentina.

Según retrataban algunos programas del espectáculo ayer, se presume que les pagaban a los deportistas por ir a jugar a un casino [Resorts World Las Vegas]. “Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde US$5000 a US$75.000, con viaje y estadía paga incluida”, contaron en LAM, aunque la información no es oficial.

“El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”, agregaron en ese programa.

En LAM hicieron hincapié en que son varios profesionales de los medios de comunicación y exfutbolistas los que podrían estar vinculados con esa modalidad de juego en Las Vegas: “Hay mucha preocupación entre la gente que hacía de nexo. Hay una preocupación hoy en argentina de muchísima cantidad de periodistas deportivos a raíz de esta detención”.

“Tenemos entendido que hay más de un jugador que podría quedar detenido si llega a ir al Mundial. Esta gente que reclutaba a los jugadores de fútbol para que viajen a jugar al casino lo que hacían era presionarlos un poco. Un jugador básico cobraba US$3000, un exjugador que quizás tenía un poquito más de historia US$5000″, destacaron y agregaron que en la lista hay personalidades de renombre que podrían sorprender de quedar implicadas.