Los Fondos Comunes de Inversión crecen: cuáles son los que más rinden en pesos y en dólares

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) crecen cada vez más en la Argentina. Ya se expandieron, según números que manejan privados, cerca de un 25% en lo que va del año. Hay furor por aquellos nominados en dólares.

Según el último informe Monitor FCIs de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la industria de FCIs sigue desarrollándose de forma sostenida. A mediados de mayo suma cerca de unos $97 billones, que equivalen a unos US$64.990 millones a la cotización del dólar CCL. De esa forma, acumuló una suba de poco más del 1% en el mes y más del 25% en lo que va del año, una variación que duplica la inflación del período. El peso de los fondos en dólares continúa subiendo hasta representar el 22% del mercado en mayo.

A través de estos instrumentos, para clarificar, se invierte un capital en una cartera que administra un profesional entre bonos, acciones u otros activos. El valor de participación puede subir o bajar según cómo evolucionen los instrumentos financieros que componen el fondo.

Los FCI en dólares fueron ganando mayor importancia en el mercado en los últimos años, según el último informe de Portfolio Personal Inversiones Monitor FCIs de Portfolio Personal Inversiones

Esta es una tendencia que se mantiene desde el año pasado. El Global Asset Management Report 2026: An Imperative for Growth de Boston Consulting Group (BCG) rescata que la industria de asset management (la gestión profesional de carteras de inversión) en la Argentina registró un crecimiento interanual del 35% en 2025, “consolidándose como uno de los mercados más dinámicos de América Latina”.

Se ubica muy por encima del promedio, puesto que la región alcanzó un desarrollo del 17% en ese período. En tanto, remarca que los FCI concentran aproximadamente el 40% del mercado.

Los FCI en pesos que más rinden

Según el informe de Portfolio Personal Inversiones, el Money Market con liquidación inmediata (T+0) en pesos representa casi el 50% del mercado y suma suscriptores. Estos son los FCI que ofrecen las billeteras virtuales o bancos que están compuestos por instrumentos financieros de corto plazo, con bajo riesgo y la posibilidad de un rescate rápido del dinero, por lo que se presenta como una opción para poner en movimiento el dinero.

Los FCI de Money Market con liquidación inmediata (T+0) representan casi el 50% del mercado Monitor FCI de Portfolio Personal Inversiones

En abril capturaron $1,2 billones, pero en lo que va de mayo registran rescates por más de $660.000 millones. A su vez, su rendimiento se mueve en terreno negativo en términos reales: en abril fue de 1,5%, y mayo cerraría en un nivel similar, por lo que tiene una tasa nominal anual (TNA) promedio de 16,8%. Desde PPI señalaron que esto se debe a que “va siguiendo básicamente el movimiento de las tasas del sistema financiero”, que viene en caída.

Roberto Geretto, vocero PM de Adcap Asset Management, observó que actualmente, a nivel industria, se da “una estacionalidad porque [mayo] suele ser un mes de rescate de Fondos de Inversión, debido al pago de impuestos”; por lo cual “el atractivo por fondos Money Market en los últimos días se vio un poco perjudicado por ese factor”. En este marco, puntualizó que se observó “una demanda por instrumentos en pesos de renta fija y cobertura por inflación”.

Jerónimo Bardin, head Sales Trader de Inversiones Retail en Balanz Capital, evaluó que en lo que va de 2026 “el peso se depreció un 3,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 11,8%”.

“Este contexto incrementó el atractivo de los instrumentos que generan rendimientos en pesos y redujo la necesidad de cobertura en dólares para aquellos perfiles que no requieren dolarización de cartera”, detalló.

En ese sentido, también destacó los fondos de inversión comunes que están compuestos por bonos ajustados por inflación (CER/UVA) y aquellos de activos de renta fija en pesos. Señaló que “aunque mostraron cierta desaceleración en sus retornos producto de la depreciación del peso frente al dólar”, se volvió a “fortalecer el atractivo de este tipo de estrategias, especialmente como cobertura ante eventuales desvíos inflacionarios” tras darse a conocer el último dato de inflación (2,6%), en línea con las expectativas del mercado.

Esto va en línea con el informe de PPI, que analizó que los inversores buscaron alternativas de Fondos Comunes de Inversión con mejores rendimientos en este período:

Los FCI que más rindieron en los últimos meses (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Renta fija a corto plazo : son fondos con activos que tienen una duración de menos de un año que pueden contar con estrategias más conservadoras o agresivas, según la composición y la gestión sobre la cartera. Fue el segmento que despertó mayor interés después de los money markets, con suscripciones netas de $960.000 millones en abril. El apetito se debió a que sus tasas internas de retorno (TIR) indicativas se ubican entre el 28% y el 30%, por lo que superan ampliamente a las de liquidez inmediata. De todos modos, en mayo se observa una mayor volatilidad diaria sin poder aún definir una tendencia concreta, aunque hoy es levemente positiva.

: son fondos con activos que tienen una duración de menos de un año que pueden contar con estrategias más conservadoras o agresivas, según la composición y la gestión sobre la cartera. Fue el segmento que despertó mayor interés después de los money markets, con suscripciones netas de $960.000 millones en abril. El apetito se debió a que sus tasas internas de retorno (TIR) indicativas se ubican entre el 28% y el 30%, por lo que superan ampliamente a las de liquidez inmediata. De todos modos, en mayo se observa una mayor volatilidad diaria sin poder aún definir una tendencia concreta, aunque hoy es levemente positiva. Fondos con ajuste CER : se trata de carteras compuestas principalmente por activos ajustados CER y/o UVA, en los cuales los inversores buscaron refugio para cubrirse de la inflación. Abril fue su mejor mes en flujos con suscripciones por $370.000 millones. Aunque su volatilidad supera el 6,5%, estos fondos cumplieron su objetivo con un retorno promedio anual del 19%, contra una inflación en el mismo plazo estimada del 15,5%.

: se trata de carteras compuestas principalmente por activos ajustados CER y/o UVA, en los cuales los inversores buscaron refugio para cubrirse de la inflación. Abril fue su mejor mes en flujos con suscripciones por $370.000 millones. Aunque su volatilidad supera el 6,5%, estos fondos cumplieron su objetivo con un retorno promedio anual del 19%, contra una inflación en el mismo plazo estimada del 15,5%. Fondos de renta fija T+0: se consolidaron como una alternativa para quienes buscan mayor rendimiento que un money market sin sacrificar la liquidez diaria, puesto que ofrecieron retornos promedio del 2% en abril y de 1,3% en lo que va de mayo, con una TNA entre el 23% y el 25%. De todos modos, estos fondos mantienen activos con riesgo en el mercado porque están compuetstos básicamente por Lecaps (letras del Tesoro capitalizables) y/o también activos ajustables por CER.

Los FCI en dólares

Todo lo que hay que saber sobre los FCI en dóalres Freepik - Freepik

Los fondos de money market en dólares se consolidaron como refugio de liquidez inmediata, puesto que capturaron US$1700 millones en lo que va de 2026, de acuerdo a los datos del informe de PPI. Su rendimiento es bajo, con una TNA indicativa de aproximadamente 0,7% ―por debajo de un plazo fijo a 30 días―, pero ofrece disponibilidad diaria. En ese sentido, Geretto destacó que “siguen con fuerte demanda desde comienzos de año”.

Los Fondos Comunes de Inversión en dólares que presentaron mejor rendimiento en el último mes fueron los de renta fija, entre las cuales las carteras que están compuestas principalmente por títulos de deuda pública soberana emitida por el Estado fueron las más favorecidas del año, con subas promedio del 2,9%; y los de retorno total, que acumulan un rendimiento del 5,2% anual y superaron a las opciones de renta fija tradicional en moneda extranjera. Sin embargo, son más riesgosos: en el caso de los fondos de retorno total en dólares, su volatilidad se ubicó por encima de la tendencia de los últimos meses (10%) y fue superior al promedio de los de renta fija (5,4%).