LA NACION

Los fondos de inversión reflejan la tensión por el resultado electoral

Los ruidos en el mercado cambiario pese a los anuncios desde Estados Unidos y la alta volatilidad de las tasas de interés impactaron en la industria de FCI; la liquidez inmediata concentra más del 62% de los activos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Valentina Heredia
La liquidez inmediata representa más del 62% de los activos bajo administración de los fondos comunes de inversión
La liquidez inmediata representa más del 62% de los activos bajo administración de los fondos comunes de inversiónAFP

La industria de FCIs fue (y es) el “fiel” reflejo de un mercado signado por una fuerte incertidumbre política producto del camino a una compleja elección nacional, ruidos en el mercado cambiario -con una brecha que llegó hasta máximos del 13%-, temas de liquidez en el sistema financiero que suman alta volatilidad a las tasas, y expectativas variadas sobre anuncios locales y desde EEUU (confirmados algunos en los últimos días).

De hecho, este escenario impactó (con lógica) sobre los diferentes segmentos de fondos en septiembre, y lo está haciendo en lo que va de octubre. Puntualmente, en los flujos -y como suele pasar en contextos de incertidumbre- la liquidez ganó espacio primero, para en las últimas ruedas sufrir. Las razones: temas de liquidez y una fuerte volatilidad en las tasas.

La liquidez, una variable de ajuste

No obstante, y a pesar de estos ruidos, los T+0 explican más del 52% de la industria y los US$ un 10% - estrategias últimas que vienen acumulando suscripciones netas todos los meses del año-. Escenario que lleva a la liquidez inmediata a concentrar más del 62%, de los $64,8 billones de activos bajo administración, que hoy conforman la industria.

Un dato igual -como en la industria en general- es la elevada volatilidad de sus flujos, que hoy llevan al patrimonio a caer un 6% en el mes -pero conservando aún un avance del 14% en lo que va del año-.

Una tendencia “roja” prácticamente general

Si bien la liquidez inmediata es el principal segmento que explica hoy el comportamiento de la industria, con cerca de $6,7 billones de rescates netos, la tendencia negativa es común a varias estrategias. Puntualmente, las de corto plazo en pesos pierden unos $170.000 millones, seguidas por los CER con $92.000 millones y aquellos con liquidez diaria con unos $73.000 millones.

En sentido contrario, y mermando muy levemente las salidas, encontramos a los T+0 en dólares con $884.000 millones, y detrás los Latam con $72.000 millones y fondos con carteras menores a un año (o “short duration”) con $25.000 millones -movimientos igual afectados por el tipo de cambio, pero que son señales sin dudas de la cautela que se vive-.

Los rendimientos se mantienen estables

Otro punto a analizar son los rendimientos. Sin ir más lejos, las estrategias CER son las que encabezan la lista con incrementos del 6,4% en promedio en octubre (luego de las fuertes caídas del mes pasado, pero vistas como oportunidad hoy), detrás encontramos a la Renta Fija Discrecionales con el 3,6% y los fondos de corto plazo con casi el 2,5%.

En tanto, más lejos se posiciona la Renta Fija T+0 con el 1,1% y los Dólar Linked con el 0,7% en promedio. Por su parte, la liquidez inmediata (influenciados por los movimientos en las tasas), ganan un 1,7% (llegando a ofrecer TNAs del orden del 40%)

Por Valentina Heredia
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Un cultivo vuelve a crecer y se perfila como el nuevo boom de esta campaña
    1

    Un cultivo vuelve a crecer y se perfila como el nuevo boom de esta campaña

  2. Dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
    2

    Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias

  3. Se desató una rebelión de contadores contra una app que hace parte de su trabajo
    3

    Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina

  4. El FMI afirma que el auxilio del Tesoro complementará su programa con la Argentina y pide más esfuerzos por las reservas
    4

    El FMI afirma que el auxilio del Tesoro complementará su programa con la Argentina y pide más esfuerzos por las reservas

Cargando banners ...