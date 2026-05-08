El Hot Sale es uno de los eventos de comercio electrónico más convocantes y los compradores argentinos que deseen saber cuándo es el Hot Sale 2026 podrán encontrar ofertas en los primeros días de la segunda semana del mes.

El Hot Sale 2026 se extiende desde el 11 hasta el 13 de mayo Shutterstock - Shutterstock

Cuándo es el Hot Sale 2026

De acuerdo con lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale 2026 se desarrollará el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo.

En esta edición del Hot Sale participan marcas reconocidas que ofrecen sus productos con descuentos y ofertas especiales durante los días que dura el evento online.

Estos incluyen electro y tecnología; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; supermercado y bodegas; salud y belleza; bebés y niños; motos y autos; servicios y varios.

El sitio oficial del Hot Sale 2026 indica que los interesados pueden encontrar las marcas disponibles y conocer en detalle sus ofertas.

En esta ocasión, la propuesta cuenta con más de 15.000 productos en megaofertas, con descuento. Ingresando al sitio oficial, se pueden encontrar las categorías que forman parte del evento.

A qué hora empieza el Hot Sale 2026

A su vez, los organizadores remarcan que el evento online comienza el día lunes a las 0 horas y finaliza el día miércoles a las 23:59 horas y, “si bien existe la posibilidad de que el Hot Sale se extienda, los días más fuertes del evento son al principio, ya que se puede encontrar la mejor variedad de productos y ofertas de todas las marcas antes de que se agoten”, sugieren desde CACE.

La edición de 2026 cuenta, además, con una instancia de monitoreo previo y control de precios para facilitar el proceso de compra de los usuarios.

“La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a pedido de la CACE, realiza una auditoría durante la nueva edición del Hot Sale. La misma tiene como objetivo garantizar la transparencia y veracidad de las ofertas publicadas por las empresas que se sumaron al Hot Sale”, se lee en la información oficial.

Qué son las megaofertas del Hot Sale 2026

Como ocurrió en ediciones anteriores, este Hot Sale exhibe ofertas más resonantes en horarios determinados y por rubro.

Si bien los detalles no se conocen hasta comenzado el evento, es preciso verificar por rangos horarios los descuentos más importantes que se ofrecen a lo largo de cada jornada.

Las megaofertas comienzan el 11 de mayo a las 0 horas; los organizadores aconsejan agendar el día y la hora para poder comprar online con promociones y superdescuentos.