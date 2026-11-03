Los industriales valoraron las medidas, pero creen que su impacto sería limitado

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy una serie de medidas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas y aliviar sus dificultades financieras. Durante la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario aclaró que no se trata de un “plan platita”, sino de iniciativas dirigidas a determinados sectores y orientadas a resolver problemas de corto plazo, como las elevadas tasas de interés para acceder al crédito.

Entre los empresarios presentes, los anuncios tuvieron una recepción positiva, aunque no faltaron las dudas sobre su alcance. Si bien coincidieron en que las medidas van en la dirección correcta y permitirán aliviar transitoriamente la situación financiera de las compañías, varios señalaron que su impacto sobre la actividad podría ser acotado y que todavía quedan pendientes reformas estructurales.

Una de las voces más críticas fue la de Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, quien reconoció que esperaba anuncios de mayor alcance. “Para ser sincero, esperaba un poco más. Las medidas que anunció son buenas, obviamente, pero, aparte de ayudar a parar los embargos, hay que preguntarse por qué se producen. Es porque la economía no está funcionando y el consumo tampoco”, afirmó en diálogo con LA NACION.

En ese sentido, agregó: “Me paran los embargos, pero yo quiero que empiece la actividad. No quiero embargos, quiero producción, crecimiento y empleo”.

Drescher sostuvo que esperaba algún régimen de incentivos específico para las pequeñas y medianas empresas, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permitiera impulsar la contratación de trabajadores y el desarrollo de las compañías. “El sector pyme está muy golpeado”, advirtió.

Una visión similar expresó Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA y presidente de la conferencia industrial, aunque con una valoración más favorable de los anuncios. “Toda medida que sirva para que la pyme crezca o pueda seguir sosteniéndose en el tiempo es muy buena. Claramente, estoy convencido de que la Argentina necesita un plan productivo con políticas de Estado, pero creo que nos están escuchando y eso es un buen camino”, señaló.

El ministro también anunció que el plan de 18 cuotas para deudas con ARCA se extiende a deudas hasta el 31 de octubre. En cuanto a la devolución de reintegros, a las pymes les van a dejar usar el 100% de los saldos de IVA para cancelar deudas aduaneras. Por último, dijo que junto al BNA van a sacar créditos dirgidos a la industria automotriz y que están impulsando una propuesta para eliminar el impuesto de sellos Captura de TV

Sin embargo, advirtió que la situación de las pequeñas y medianas empresas sigue siendo delicada. “La realidad es que la pyme la está pasando muy mal. Son momentos muy difíciles y tenemos que buscar soluciones. Falta muchísimo para que todas puedan atravesar esta transición”, sostuvo.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, expresidente de la UIA y actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (Ancem), consideró que los anuncios van en la dirección correcta, aunque advirtió que todavía queda mucho por hacer. “El diagnóstico del ministro es absolutamente exacto. Las medidas están en la línea de ese camino. Ahora bien, esto no significa que hayamos llegado a la meta, ni mucho menos. Es un proceso, pero hay que tomarlo positivamente”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de implementar un RIGI específico para las pymes o la industria, recordó que durante su gestión al frente de la UIA se había anunciado un régimen para las pequeñas empresas que finalmente no avanzó en el Congreso. “Hay que buscar soluciones fiscales, que pueden ser transversales o sectoriales. El RIGI es un mecanismo concreto de alivio fiscal, no solo nacional, sino también provincial y municipal. Porque hablamos de los impuestos nacionales, pero después aparecen Ingresos Brutos o las tasas municipales y te tiran todo por la ventana”, señaló.

Diego Coatz, director ejecutivo de I+D y execonomista jefe de la UIA, dijo que, si bien las medidas van en la dirección correcta, el efecto concreto “será limitado a corto plazo dado el nivel de estancamiento de la actividad”.

“Hubiese sido clave avanzar con este tipo de iniciativas durante el segundo trimestre, cuando el riesgo país se encontraba cerca de los 400 puntos básicos y se acumulaban reservas, ya que su posterior incremento tensionó las condiciones de financiamiento. Es clave multiplicarlas durante los próximos tres meses para que la actividad entre con una mejora al año electoral”, agregó.

Otra empresaria destacó que los anuncios fueron aplaudidos durante la conferencia, pero cuestionó que el Gobierno se meta en decisiones que corresponden a la gestión interna de las compañías, mientras todavía quedan pendientes en materia de competitividad.

Alivio financiero y la reforma tributaria

Desde las grandes compañías industriales, en cambio, predominó una lectura favorable de las medidas anunciadas, aunque también hubo cautela respecto de su implementación. Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, consideró que la presentación de Caputo fue positiva tanto por el repaso de los avances macroeconómicos como por las iniciativas destinadas a acelerar la recuperación de algunos sectores.

“El ministro habló de distintos componentes del famoso costo argentino, entre ellos el financiamiento. Los anuncios para aliviar ese costo durante esta transición, como una forma de ayudar a la reactivación económica, me parecieron coherentes y bienvenidos. Ahora hay que ver cómo se llevan adelante”, afirmó.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica, coincidió en que cualquier iniciativa orientada a reducir impuestos y mejorar la competitividad resulta positiva, aunque planteó que todavía resta conocer su impacto concreto. “Tenemos una condición macroeconómica mucho más ordenada y equilibrada, que es necesaria para tomar decisiones de largo plazo. Cualquier situación que mejore la competitividad de la industria es muy positiva. Hay que ver cómo se traslada eso, principalmente, a las pymes”, señaló.

Amos destacó que la carga tributaria provincial y municipal sigue siendo uno de los principales obstáculos para la industria . “Ingresos Brutos y los impuestos municipales generan distorsiones. Todo eso es un combo que resta competitividad y que tiene que encontrar un camino para resolverse”, sostuvo.

César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, consideró que los anuncios están bien orientados porque buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un contexto de crecimiento económico lento.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, junto a dirigentes y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri UIA

“Al que tiene voluntad de pagar, hay que ayudarlo a que pueda hacerlo. Un plan de facilidades de pago me parece muy bien”, afirmó. También valoró la posibilidad de utilizar saldos a favor del IVA para obligaciones aduaneras y las iniciativas vinculadas con Sellos, al que calificó como “un impuesto de la Edad Media”.

No obstante, advirtió que la gran asignatura pendiente sigue siendo una reforma tributaria integral que coordine los esfuerzos de la Nación, las provincias y los municipios. “La gestión lleva casi tres puntos del PBI de baja de presión fiscal, pero las provincias y los municipios todavía no están en la misma frecuencia”, sostuvo.

En la misma línea, Sergio Candelo, cofundador y COO de Snoop Consulting y expresidente de la Cámara del Software (Cessi), planteó que la reducción de los impuestos distorsivos es fundamental para que las pymes puedan competir internacionalmente. “Las pymes queremos salir a exportar, pero sumamos impuestos que se convierten en costos directos. No hay país en el mundo que te compre impuestos. Exportar impuestos es imposible”, afirmó.

Candelo también interpretó que la suspensión de los embargos de ARCA funciona como una forma transitoria de financiamiento para las empresas en un escenario en el que el crédito bancario sigue siendo escaso y costoso. “Dado que no hay tanto crédito, se está pensando en una financiación a partir de ARCA, que es más directa y que el empresario toma en el momento”, cerró.