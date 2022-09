Los ingresos de los hogares perdieron con la inflación en el segundo trimestre del año

El bolsillo de los argentinos cada vez es más débil frente al incremento de los precios, algo que se evidencia en el último informe oficial sobre la distribución del ingreso. De allí surge que el ingreso promedio per cápita de los hogares (el ingreso total del hogar dividido por la cantidad de los miembros que lo componen) en el segundo trimestre de este año fue de $41.626. Esto implica una suba de 59,5% respecto de los $26.024 de igual período de 2021; mientras que la inflación en ese lapso fue de 61,8%.

En efecto, según el informe sobre evolución de la distribución del ingreso (EPH), que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dentro de la población total de la EPH, el ingreso medio fue, como se dijo, de $41.626 (el del estrato bajo fue $16.041; el del medio, $39.069, y el del alto, $97.914).

Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), afirmó que los datos publicados de distribución dan otra señal de caída en los ingresos. “Entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo de 2022 el ingreso per cápita familiar creció en promedio 59,5% mientras que en el mismo período los precios crecieron un 61,8%”, comentó. Y agregó: “Si se desagrega por decil lo que se observa que la caída se concentra en los deciles más altos de la distribución, que perdieron en promedio 4,7%”

El organismo oficial también precisó en su publicación que el 61,7% de la población total (17.976.991 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $66.552. Además, consignó que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $1.212.876 millones, lo que significó un incremento de 61,4% en relación con igual trimestre de 2021, con lo cual también creció apenas por debajo de la inflación de ese período.

El Indec indicó que, en el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron 75,3% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 24,7% restante. “El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 60,7% en el primero y 16,2% en el décimo”, agregó.

La pobreza, en más del 40%

Si se cruzan los datos aportados por el informe oficial sobre ingresos con los valores de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que también publica el Indec y que sirven para definir la línea de la indigencia y de la pobreza, se puede ver que 4.315.187 personas no alcanzan a cubrir los $14.400 de la CBA, con lo cual son indigentes; mientras que 14.772.578 no llegan a cubrir los $32.258 de la CBT, con lo cual son pobres.

Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), señaló que lo que se desprende de ese cruce de datos entre ingresos y canastas es que “la indigencia está en el orden del 10% y la pobreza está un poco por encima del 40% de la población”.

En cuanto a la desigualdad de ingresos, el informe del Indec señaló: “El coeficiente de Gini [indicador en el que 0 es la mayor igualdad y 1 la máxima desigualdad] del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,414) para el segundo trimestre de 2022 mientras que, en el mismo trimestre de 2021, fue de 0,434, lo que muestra una disminución de la desigualdad”.

Colina, no obstante, no coincide con la observación oficial sobre una baja de la desigualdad. “A primera vista se ve que disminuye la desigualdad en 2022, pero hay que tener cuidado con eso, porque la EPH no se hace en las villas ni en nuevos asentamientos, con lo cual mucha gente que cae en la pobreza no es captada por esta encuesta. Y la gente de altos ingresos que se va a countries fuera del conglomerado urbano tampoco entra. Entonces, esa caída que se ve en la desigualdad creo que refleja algún sesgo de muestra”, explicó.

El informe del Indec contiene los principales indicadores de la distribución del ingreso de los 31 aglomerados cubiertos por la EPH en el segundo trimestre de 2022. Esto incluye escalas de distribución por deciles de distintos conceptos de ingreso (individual, de la ocupación principal, total familiar y per cápita familiar) para la población total, la población ocupada y los hogares.