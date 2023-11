escuchar

El sector de las telecomunicaciones aporta un 2,7% del PBI, según las empresas que lo componen, que incluso dicen que la participación se podría multiplicar con un marco que favorezca las inversiones. Sin embargo, como en otras áreas de gobierno, aún no se sabe quiénes serán los representantes en la futura gestión de Javier Milei, más allá de Guillermo Ferraro, quien, como ministro de Infraestructura, englobaría el área.

Ferraro se presentó el jueves pasado en el Ministerio de Economía para comenzar la transición y llevó, entre otros asesores, a Tomás Sutton, un abogado especialista en telecomunicaciones. Pero fuentes del sector dicen que no sería la persona a cargo de la Secretaría de Comunicaciones o del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Tampoco está claro si habrá secretaría o quedará solo Enacom.

Reunión de transición en el Ministerio de economía Prensa

“Creo que no está ni siquiera definido el organigrama. Pensá que se habla de que el Enacom dependería de Infraestructura, pero, ¿qué tienen que ver ahí los medios como generadores de contenidos? Me parece que hay temas tanto más urgentes que las definiciones tardarán en llegar. A lo sumo, abolir el DNU 690, pero, con el 5G ya asignado, no hay nada urgente en el horizonte”, opinó el especialista Enrique Carrier.

En el pasado reciente -octubre- hubo otras dos personas que se presentaron como referentes de La Libertad Avanza (LLA) por el sector sin cargo confirmado. Por un lado, Rodolfo Bianchi, que fue candidato a intendente de San Rafael por la fuerza de Milei, es vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) y es dueño de una empresa que brinda conexión a Internet en San Rafael y en Colombia. Por el otro, Alejandro Cosentino, fundador de la fintech Afluenta.

Por caso, Bianchi se refirió al DNU en las “Jornadas 2023″ de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), donde dijo que si bien el sector quiere que el decreto que busca controlar los precios “no esté”, no sabe si se derogaría en el gobierno de Milei. “Quienes queden a cargo de implementar el plan telco dirán”, agregó.

De momento, el viernes previo a la segunda vuelta electoral, Telecom informó a la CNV que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 admitió la demanda que había iniciado y declaró la nulidad del Decreto 690. Sin embargo, fuentes del Enacom confirmaron que apelarán la medida. Es decir, que podría seguir vigente y el gobierno de Milei debería decidir qué hacer con él.

Rodolfo Bianchi, durante las jornadas de la ATVC

En tanto, sobre la empresa estatal de soluciones satelitales Arsat, Bianchi había dicho que se tiene que “repensar”, al igual que las competencias de la compañía. “La idea sería poner en valor a Arsat para que los recursos de la Argentina que van ahí no estén tan subutilizados. Hay que repensar la empresa mirándola desde cada uno de los negocios que tiene -telefonía móvil, satélites- para ver qué es lo que conviene y cómo le damos optimización, porque su rol actual no es armonioso con el de otras empresas de telecomunicaciones y pymes”, sumó.

Más nombres

Sin embargo, tanto Bianchi como Cosentino dicen que todavía no tienen definiciones y en el camino se sumaron otros nombres que dicen estar “trabajando”, pero ninguno está confirmado.

Miguel De Godoy fue el primer titular del Enacom LA NACION

Entre otros, fueron mencionados Roberto Catalán, expresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el menemismo; Adriana Vaccaro, exdirectora de Relaciones Públicas de AT&T y exmanager de Comunicaciones Corporativas de Telmex; Héctor Huici, jefe del Departamento Legal de Control de la Gerencia de Control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) durante el menemismo y secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el macrismo; Agustín Garzón, director en representación del Poder Ejecutivo en el Enacom durante el macrismo; Miguel de Godoy, primer titular del Enacom; y Silvana Giudici, su sucesora en el gobierno de Mauricio Macri.

Temas Comunidad de Negocios