Los números de septiembre confirman que el Banco Central mantiene el apretón monetario

El prometido plan de remonetización de la economía que lanzara el Banco Central (BCRA) a fines de 2025, como contracara de su decisión de pasar a acumular reservas, no arranca cuando ya el año en curso entra en su etapa final.

El Informe Monetario de septiembre dejó a la vista que sigue el apretón y que mantiene la oferta de pesos en niveles históricamente muy bajos, al detallar que —comparando los saldos a fin de mes— la Base Monetaria (BM) se achicó ese mes en otros $0,5 billones, al ser más que compensada la moderada inyección de liquidez que el BCRA hizo por la compra de reservas (adquirió US$474 millones en el mes) por operaciones de esterilización (vía repos) para retirarlos y por las operaciones de financiamiento del Tesoro, que absorbieron otra tanda de pesos.

No aflojan el apretón, pese a lo prometido Compumar

En el mismo lapso, en cambio, los medios de pago tradicionales, medidos a través del M2 privado transaccional, “presentaron un crecimiento mensual de 0,5% a precios constantes y sin estacionalidad, por la expansión del circulante en poder del público, que aumentó 1,6% a precios constantes respecto de agosto”. Lo mismo ocurrió con el M3 privado (el agregado monetario más amplio), que registró una suba de 0,7% en términos reales y sin estacionalidad.

El punto es que todos estos indicadores de la oferta monetaria acumulan en el año retrocesos reales que van del 2,2% al 5,5%, según el caso, y se elevan a entre 6,9% y 15,2% en la medición contra septiembre de 2025 (interanual).

Y las mediciones que la miden en relación con el tamaño de la economía también dejan en claro la estrechez: de fin de año —supuesto punto de partida del plan remonetizador— al fin del mes pasado, hay caídas del 4,3% al 4% en el caso de la BM/PBI y del 8,6% al 8,1% en el caso del M2 Total. Solo se mantiene estable el M3 Total (estaba en 16,4% y ahora llega al 16,5%), por el crecimiento del 4,3% que en ese lapso mostraron los depósitos en pesos a plazo fijo.

Menos pesos en calle que el año pasado Compumar

Con un muy férreo control de la oferta monetaria, el Gobierno apunta a sostener el proceso de desin flación que reinició meses atrás la economía y mantener limitada la demanda de dólares . “La cantidad de pesos que hay prácticamente no creció el último año. Y a los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, les decimos ‘No’. Sepan que la cantidad de pesos es limitada”, lanzó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Los que apuesten contra el peso en 2027 van a terminar quebrados. Es una simple cuestión de números”, había dicho semanas antes el presidente Javier Milei al exponer frente a inversores en Nueva York, en alusión a una existencia de pesos que sigue acotada frente a una posición del BCRA que se fue fortaleciendo y contará con munición extra —por refuerzos vía repos y swaps— para el año electoral.

Ambas definiciones no dejan de ser curiosas: tanto el ministro como el jefe del Ejecutivo, mientras proclaman la necesidad de contar con un BCRA independiente y hasta lo plasmaron en un proyecto de ley para modificar su Carta Orgánica, le “marcan” el terreno, condicionando a la entidad y dejando a la vista que ni siquiera cuenta con espacio para definir su política monetaria.

Y dejan así a la vista que la muy acotada oferta de pesos no solo es parte esencial del modelo económico, sino que ayuda a entender su marcha, con sectores ligados al mercado externo —con acceso a liquidez a partir de la liquidación de divisas— creciendo sostenidamente, y los vinculados a la plaza local y expuestos al peso aún complicados.

Proyección de la oferta monetaria que había hecho el BCRA hace tres meses Compumar

Es lo que marcan muchos economistas: el corset impuesto a la oferta de pesos, cuando además la creación secundaria de dinero por la vía del crédito —que había sumado un gran aporte desde mediados de 2024 hasta igual lapso de 2025— quedó congelada desde hace más de un año, explica buena parte de la crisis que enfrentan muchos sectores productivos y de servicios.

“Mantener una oferta monetaria restrictiva tiene como objetivo evitar cualquier desequilibrio entre oferta y demanda de pesos que se traduzca en más inflación o mayores presiones sobre el tipo de cambio, porque la demanda no lo convalida. ¿Por qué no lo hace? Es difícil establecerlo”, explica el economista Fernando Baer, director de la consultora Quantum.

Una de las interpretaciones posibles para una demanda de pesos que no reacciona es la posible desconfianza en su supuesta fortaleza o, visto del otro lado, en un precio del dólar apoyado básicamente en las restricciones a la demanda de empresas que mantiene el Gobierno y sus maniobras de intervención en los mercados financieros para mantenerlo a raya.

Unos vuelan, otros no encuentran piso

“Los números son muy claros: de los casi $21 billones que lleva emitidos el BCRA para comprar los US$14.800 millones, se puede decir que no quedó ni $1 suelto en calle, todo lo contrario a lo que se había prometido al anunciar la recompra de reservas. De ese modo, la oferta monetaria sigue muy restringida porque se priorizó que la emisión por compra de divisas no vaya a circulante para que no se le desancle la inflación ni el tipo de cambio. Pero todo a costa de una posible reactivación”, describe por su parte el economista Amílcar Collante, de Consultora Profit, poniendo el foco en la opción que tomó el Gobierno y sus impactos sobre las tasas de actividad.

Para Baer, todo parece ser parte de una apuesta por llegar finalmente, por la vía larga, a lo que Milei había planteado como una opción inmediata: la dolarización de la economía. “Hay un aumento importante de los préstamos y depósitos en dólares en el sistema, y regulación que permite a los bancos prestar algo más de esos saldos a sectores no generadores de divisas (15% del total de ellos). Es decir, de a poco, la economía se está dolarizando endógenamente”, señala.