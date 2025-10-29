Los números económicos detrás del voto a favor del Gobierno

El domingo 26 de octubre estuvo fuera de libreto. Nadie, ni el propio Gobierno, previó un resultado tan favorable para una administración que, en las últimas semanas, atravesó un tsunami con el riesgo país, la venta de dólares, baja de acciones y un freno en la economía, entre otros males.

Sin embargo, había un mar de fondo que permitió que el barco no solo siguiera a flote, sino que se asegurara la navegabilidad (o gobernabilidad). Es cierto que “con el diario del lunes” todo es más fácil. Pero aquí, una serie de indicadores de la economía que, juntos, explican en parte la reciente victoria violeta.

1- Control de la inflación: La inflación mensual pasó del 25,5% cuando asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, a cerca del 2% actual. Para Jorge Colina, al frente de la consultora Idesa, la baja de la inflación es la principal razón económica del triunfo del oficialismo en las últimas elecciones. Considera que la gente “lo valora”.

Para Ricardo Delgado, presidente de Analytica, cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones de 2023, “la sociedad estaba absolutamente cansada de la inflación y votó a alguien que asumía que podía resolverlo, más aún siendo el actual Presidente un economista. La verdad es que tuvo éxito, aunque no alcanzó para resolver otras cuestiones que tienen que ver con la economía real”.

2- Equilibrio fiscal: Según Delgado, para atacar la inflación había que corregir el desequilibrio fiscal. De alguna manera “la sociedad ya lo entendió“, asegura. “A mi juicio, el equilibrio fiscal se ha instalado como una cuestión de política pública. Creo que nadie seriamente puede pensar en hacer una campaña electoral exitosa diciendo que vamos a volver al déficit fiscal, a la emisión de dinero y a no controlar el crecimiento del gasto. Es un gran aporte que le hace Milei a la política argentina”, sintetiza.

3- El rescate de Trump: El economista senior de FIEL, Juan Luis Bour, cree que, en la mente de la opinión pública, “había miedo al precipicio de una nueva crisis". Asegura que fue clave el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “solo disponible hoy con Milei”. Agrega que “probablemente la mayoría cree, o sabe, que con la alternativa K el futuro era aún más incierto”.

4- Comercio exterior: el último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), de septiembre, muestra que hay una suba muy importante en la importación de bienes de capital (47,7% interanual). Es un signo de que la producción está invirtiendo en los “fierros”, es decir, en la maquinaria que necesita para el trabajo.

Por otro lado, en el mismo mes, el intercambio comercial de bienes aumentó un 18,7% interanual. Se trata de una cifra que habla de una mayor producción y comercialización. Este intercambio llegó a US$15.336 millones, el máximo valor desde agosto de 2022.

5- La provincia de Buenos Aires: Las inundaciones en el campo, el mal estado de los caminos rurales, la inseguridad, el desempleo y también la lluvia anterior a las elecciones, que mostró la precariedad de la infraestructura en general, son factores que pueden haber influido para dar vuelta una elección que parecía estar definida a favor de la oposición. Para Colina, “el kirchnerismo está asociado a la inestabilidad, la inflación...la gente de la provincia recapacitó y fue a votar”, opina.

6- Consumo: la Universidad Torcuato Di Tella informó que hubo un aumento de 6,3 % en su Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en octubre respecto del mes anterior, impulsado, sobre todo, por la suba de 12% en su subíndice de bienes durables e inmuebles. “Esto plantea una cuestión clave: ¿el freno del consumo obedece más al efecto salario —por ingresos aún rezagados— o al efecto precio, con una góndola todavía poco competitiva y consumidores que ajustan su comportamiento, más racionales, selectivos y sensibles al valor que al volumen?“, cuestiona Abeceb.

7- Confianza: El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), también de la Universidad Di Tella, mostró que, en octubre, fue de 2,10 puntos, nivel que representa un aumento del 8,1% respecto del resultado del mes anterior, aunque una variación interanual negativa del 13,4%.

El Índice de Confianza en el Gobierno, de la Universidad Di Tella, indicó también cuál fue la percepción de la opinión pública sobre la evolución de la economía en octubre

El ICG de octubre fue nuevamente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (con un incremento del 6%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (con un aumento del 3,6%) o que empeorará (con una caída del 19,6%). En este último grupo, el valor desciende por tercer mes consecutivo.

8- Energía y minería: están a punto de convertirse en un factor de ingresos tan importante como lo es el campo. Según un informe del Banco Central, las exportaciones totales de combustibles pasarán de US$10.400 millones en 2024 a US$36.000 millones en 2030. La Argentina ya pasó de ser un país importador de energía, a uno exportador. Solo en el mes de septiembre de este año, se vendió al exterior un 25% más de combustibles y energía que en el mismo mes de 2024.

Según el Banco Central, las exportaciones mineras reflejan el fruto de las inversiones en el sector. Hay proyectos en marcha y otros planificados, sobre todo en litio, cobre, oro y plata. Podrían duplicarse las exportaciones en 2030 hasta llegar a US$15.600 millones.

Para que estos dos sectores desarrollen todo su potencial, según los analistas, se necesita un país confiable, sin cambios de reglas de manera permanente.