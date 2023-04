escuchar

Los precios mayoristas aumentaron 5,1% en marzo, dos puntos por debajo de la medición de febrero (7%) y casi tres menos que la inflación minorista del tercer mes de año (7,7%). Sin embargo, si bien a simple vista podría advertirse cierto desacople con la evolución del índice de precios al consumidor –que el mes pasado fue el más alto desde abril de 2002 (10,4%) y, desde ya, de la gestión de Alberto Fernández–, los economistas coinciden en la importancia de “ver la película completa”, en lugar de la “foto” del mes. En tanto, la medición interanual mayorista marcó 101,9%.

Los datos fueron dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que argumentó que los incrementos en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) se produjeron como consecuencia del alza de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 6,9% en los “Productos importados”. Se trata de una medición que da cuenta de la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos.

Por otra parte, el índice de precios básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, estableció que la suba en marzo fue del 4,1%, mientras que la variación interanual alcanzó el 99,8%. En este caso, las cifras son explicadas por el aumento del 3,8% en “Productos nacionales” y del 6,9% en “Productos importados”.

En tanto, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un incremento de 3,5% en el tercer mes del año, producto de la baja de 1,2% en los “Productos primarios” que, en parte, pudo nivelarse por la suba de 5,5% en los “Productos manufacturados” y de 7,4% en materia de “Energía eléctrica”. A diferencia de los demás indicadores, el IPP mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos.

Consultada acerca de la implicancia del desacople relativo entre precios mayoristas y minoristas registrado durante marzo, acaso el mes más caliente del año por el factor estacionalidad (inicio de clases y cambio de estación, con fuerte impacto en el rubro indumentaria), María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, dijo: “Hay que diferenciar los precios mayoristas, que miden principalmente bienes, de los precios minoristas, que además contemplan servicios, que son los que más han aumentado”.

Y explicó: “Cuando uno mira los precios mayoristas, que aumentaron 5,1%, ve que estuvieron ayudados por una leve baja de los precios agrícolas. Por lo tanto, al advertir que los primarios casi no aumentaron, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica lo hicieron al 5,5% y 7,4%, respectivamente, ahí ya la película es distinta porque es la que pega en el índice de precios al consumidor (IPC)”.

Respecto de si los datos del segmento mayorista podrían avizorar una baja de la inflación minorista en abril, más allá de los componentes de las canastas, y tras el pico de 7,7% de marzo, Castiglioni aseguró: “Que los productos transables, que son los que mide el IPC, hayan aumentado a un ritmo menor no significa que la inflación necesariamente vaya a bajar. Si bien a pesar de que no dependen de los mayoristas, aunque tienen su influencia, [los números de marzo] no marcan una tendencia a la desaceleración”.

De hecho, la economista aseguró que “los datos de abril nos están mostrando que los alimentos y bebidas vienen acelerándose en las últimas dos semanas”. En la consultora prevén una inflación en torno del 7% para este mes.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, expresó: “El índice de precios internos al por mayor mostró una suba de 2,6 puntos porcentuales por debajo de IPC, lo que permite considerar una leve perspectiva de optimismo de que en abril o mayo podríamos ver una leve desaceleración de la inflación minorista”.

Sin embargo, “si bien ambos están relacionados, sólo permite tomar leves indicaciones”, aclaró el economista. “En un régimen de alta inflación consolidado, la dispersión de precios es muy elevada, entonces deja de haber precios de referencia y los mecanismos precautorios se acentúan, a la vez que se acortan los tiempos de corrección de precios. Por lo tanto, esperamos que la inflación minorista se sostenga en la zona del 7%, principalmente por lo que suceda con los bienes y servicios dentro de la categoría, con mayor componente inercial y de expectativas”, completó.

Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, también coincidió en los pronósticos. “Las primeras dos semanas del mes fueron difíciles, particularmente en lo que refiere a frutas y verduras, lo que va a llevar a la inflación a estar más cerca del 7% (un poco menor que marzo), que sigue siendo un dato negativo, cuando iba a comenzar con un 4 adelante”, dijo. Y sumó: “También hay que tener en cuenta que se está complicando todo en el mercado cambiario, al menos en estas dos últimas jornadas. Quizás se tranquilice, pero [la disparada del dólar blue, que hoy cerró a $423] no ayuda a que la inercia inflacionaria se desacelere”.

Costos de la construcción en GBA

La otra variable que dio a conocer hoy el Indec es el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), que en marzo marcó una suba del 4,5%, una variación interanual del 101% y una acumulada del 17,2%.

Según el organismo estadístico oficial, el incremento del tercer mes del año se desprende de un alza del 5,5% en el rubro “Materiales”, del 3,8% en el segmento “Gastos generales” y del 3,5% en el capítulo “Mano de obra”.

Cabe destacar que, al analizar el desglose de este último rubro, los salarios crecieron muy por debajo de los materiales y del propio IPC. Sin embargo, el nuevo acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) ya está cerrado, con aumentos del 10% en abril, 8% en mayo y 4% en junio, lo que permitirían compensar la ecuación en los próximos meses.

Temas Inflación y precios