Los salarios registrados crecieron 1,9% en septiembre y empataron con la inflación

Luego de haberle ganado a la inflación en agosto, los salarios registrados empataron con la suba de precios en septiembre y frenaron su recuperación en términos reales. Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), crecieron 1,9% en el mes, exactamente en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El resultado implicó una desaceleración respecto de agosto, cuando los salarios formales habían aumentado 2,6% frente a una inflación de 1,7%, lo que les permitió recuperar parte del terreno perdido.

El dato no es menor en tiempos en los que lo que más se reclama al Gobierno es una reactivación de la economía real, que debería llegar justamente de la mano de una recuperación fuerte del salario real.

Pese a este dato mensual, los salarios registrados conservan una ventaja mínima sobre la inflación en lo que va del año. Entre enero y septiembre acumularon una suba de 23,8%, frente al 23,6% de los precios. La diferencia, de apenas 0,2 puntos porcentuales, refleja un margen de recuperación todavía muy acotado.

La situación cambia cuando se observa la comparación interanual. En los últimos doce meses, los salarios formales aumentaron 31,2%, mientras que la inflación alcanzó el 33,4%, con lo que los ingresos registrados continúan por detrás de la evolución del costo de vida, pese a la mejora observada en algunos meses.

Dentro de los salarios registrados, los trabajadores del sector privado mostraron un desempeño apenas mejor que los del sector público. Sus remuneraciones crecieron 1,9%, mientras que las de los empleados estatales avanzaron 1,8%, por lo cual los primeros empataron con los precios y los segundos perdieron levemente.

En agosto también habían liderado los privados, con un aumento de 2,8%, frente al 2,3% de los empleados públicos. En ambos casos, sin embargo, los incrementos habían superado la inflación del período.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los salarios públicos mantienen ventaja sobre los privados. Registran una suba de 26%, contra 22,7% del sector privado. En la comparación interanual, en cambio, ambos sectores exhiben el mismo incremento: 31,2%, todavía por debajo de la inflación.

Al escudriñar en el interior del sector público, también se observan diferencias. Los salarios de la administración nacional aumentaron 3,5% en septiembre y lograron superar al IPC, mientras que los correspondientes a las administraciones provinciales crecieron apenas 1,3%.

Por otra parte, el índice general de salarios, que incluye también a los trabajadores informales, aumentó apenas 1,3% en septiembre, por debajo de la inflación. Esto implicó una caída del poder adquisitivo para el conjunto de los asalariados, luego del avance de 2,7% en agosto –hay que tener en cuenta que los datos de los informales tienen cinco meses de rezago–.

Aun así, en el acumulado de 2026, el índice general registra una suba de 26,7%, superior al 23,6% de inflación. En la comparación interanual, los salarios totales avanzaron 34,3%, también por encima del 33,4% de los precios.

Parte de la explicación del resultado de septiembre se encuentra en el sector privado no registrado. Los salarios informales mostraron una caída nominal de 0,8% en el mes. Pese a ello, acumulan incrementos de 37,3% en el año y de 45,8% en los últimos doce meses, por encima de los registrados por los trabajadores formales.

LOS SALARIOS DEL SECTOR PRIVADO REGISTRADO CRECIERON 1,9% EN SEPTIEMBRE

✅ El Indice de Salarios (IS) del Sector Privado Registrado creció 1,9% en septiembre, en tanto el IS del Sector Público registró un aumento de 1,8%. El Índice de Salarios del Sector Privado No Registrado… pic.twitter.com/687vVkZ9dM — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 13, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio una mirada positiva sobre estos datos en su cuenta de la red social X. Allí, además, agregó: “En términos reales, los salarios del sector privado no registrado acumulan un crecimiento de 2,6% desde marzo de este año y se ubican en el mayor nivel desde enero. Desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales y los del sector privado no registrado, con dato a abril de 2026, registraron un incremento real de 53,1%”.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), opinó que no se observan novedades en el plano del salario formal. “Va creciendo un poquito por debajo de la inflación en términos anuales y eso hace que el salario real se mantenga un 5% abajo de lo que era a finales del 2023, cuando asume el actual gobierno”, comentó.

Lo que sí resulta un poco sorpresivo para Colina es el estancamiento del ingreso de los informales, porque, según analizó, si eso se estanca, quiere decir que no está habiendo ni siquiera empleo informal. “Me parece que eso es lo que explica el aumento de la pobreza este año”, concluyó el especialista.

En tanto, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), puso en términos reales las variaciones salariales sobre la base de los datos de septiembre. “En el caso del sector público nacional, hubo un alza real de 1,5%, mientras que en el de los empleados públicos provinciales, se dio una baja de 0,6%”, precisó.

Además, Argañaraz señaló que, en términos interanuales, es decir, la comparación entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la variación real arroja una caída del sector público provincial (-2,3%) y un mayor deterioro del sector público nacional (-3,2%). “En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del 1,7%”, agregó.

En lo que va del año, según el cálculo del Iaraf, el salario privado registrado registra una baja real del 2,9% en relación con igual período de 2025. “En el caso del sector público nacional, la pérdida real es de 6,4% y en el del provincial, de 1,8%”, se agregó.

Respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 2,3% debajo. En el caso del sector público, los nacionales tuvieron una disminución de 34,8% y los provinciales, de 8,5%.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, afirmó que este resultado mensual de los salarios registrados va en línea con los objetivos de paritarias que plantea el Gobierno del orden del 2%. “La aceleración de la inflación en octubre da cuenta de que la recuperación del salario privado de julio y agosto pudo haber encontrado un límite”, observó.

De hecho, argumentó Caprarulo, el año pasado, a partir de septiembre se acumularon siete meses consecutivos de caída real de los salarios.