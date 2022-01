Los siete pasos que sigue Warren Buffett para invertir en una empresa

Warren Buffett es uno de los inversores más conocidos y uno de los hombres más ricos del planeta. Se estima que su fortuna supera los 100 mil millones de dólares y está a la altura de Bill Gates y del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Conocido como el Oráculo de Omaha, Buffett es partidario de la inversión en valor y es conocido por su estilo de vida austero a pesar de ser uno de los hombres mas ricos del mundo. Pero para poder invertir como él, no es necesario hacer nada extraordinario. De hecho, muchos nuevos inversionistas se sorprenden de lo simple que es el estilo del multimillonario estadounidense.

La estrategia de Buffett está basada en dos pasos sencillos: comprar barato y ser perseverante.

Buffett invierte en grandes empresas que cotizan por menos de su valor intrínseco, es decir, por menos del precio fundamental de un activo, teniendo en cuenta todos los componentes que rodean al activo, incluyendo elementos tangibles e intangibles. Luego, mantiene esas inversiones mientras comienzan a crecer y aumentan su valor.

A la hora de invertir, Buffett sigue una serie de pasos que son los más representativos de su estrategia.

1. No seguir a la multitud

Para Buffett este es uno de los puntos más importantes a la hora de comenzar a invertir. No se debe comprar acciones solo porque otros lo están haciendo. El CEO de Berkshire Hathaway dice que la mejor forma de invertir es ignorar al público y concentrarse en crear valor para uno mismo. También explicó, según cita Business Insider, que la característica más importante para un inversor es el estado de ánimo y no la inteligencia, ya que uno necesita un estado de ánimo que no genere gran alegría con -o en contra- de la audiencia.

Warren Buffett y Bill Gates, dos pesos pesados del mercado

2. Invertir en empresas con liderazgo inteligente

El magnate considera que es importante mirar a los presidentes de las empresas en las que se decide invertir, y tener en cuenta quién es el director general. Además, recomienda mirar sus salarios, sus decisiones y si estas dan una buena idea de la propensión al riesgo de la empresa.

3. No tener miedo a las caídas y a las corrección del mercado de valores

El objetivo de invertir en acciones es comprar barato y vender caro, pero la naturaleza humana puede obligarlo a hacer exactamente lo contrario. Cuando ves a todos tus amigos ganando dinero, este es el momento en el que necesitas tu inversión. Y cuando las acciones bajan, es normal salir antes de que los precios bajen más. Esa es la lógica de Buffett, a quien le encanta la caída de los precios de las acciones porque crea una oportunidad de compra con descuento. “Si estuvieras comprando en tu negocio favorito y de repente vieras que el precio total de la tienda era un 20% más bajo, ¿te asustarías y saldrías corriendo?”, se pregunta. Buffett acepta la caída de los precios de sus acciones favoritas y se defiende: “Las oportunidades rara vez existen”.

Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, juega al bridge durante la reunión anual de accionistas en Omaha, Nebraska.

4. Invertir en empresas con perspectivas a largo plazo

Es importante considerar si la empresa puede vender sus productos después de 30 años. Una buena pregunta que a Buffett le gusta hacerse es: “¿Internet cambiará la forma en que usamos los productos?”. Decidió apostar por el chicle Wrigley porque pensó que estaría mucho tiempo en el mercado.

5. Centrarse en empresas estables

Buffett examina cuidadosamente las métricas de una empresa durante los últimos 10 años para asegurarse de que las ganancias sean consistentes y tiendan a ser precisas.

6. Apostar por empresas con un valor intrínseco atractivo

Buffett predice el valor intrínseco de la empresa: lo que valdrá en el futuro. Si puede comprar acciones de una compañía por mucho menos que su valor intrínseco, invertirá. El euro de mañana es diferente del euro de hoy.

7. No tener miedo de vender las acciones si la situación cambia

Considere una de las citas más famosas de Warren Buffett cuando se le preguntó acerca de una inversión que decidió vender con pérdidas: “Lo más importante que debe hacer si se encuentra en un hoyo es dejar de cavar”. Aunque quieras vender para siempre todas las acciones que compraste, lo cierto es que las expectativas están cambiando.

Por ejemplo, hace varias décadas, Buffett ocupó un puesto clave en el corredor de hipotecas Freddie Mac. Unos años antes de la crisis financiera, se dio cuenta de que el equipo directivo de la empresa de préstamos había comenzado a correr riesgos innecesarios con el capital de la firma y decidió vender. Años más tarde, cuando estalló la crisis financiera, quedó claro que él tomó la decisión correcta.