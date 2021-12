Warren Buffett reveló las tres “i” que debe tener un trabajador para ser contratado por una empresa

Warren Buffett es uno de los empresarios más reconocidos a nivel mundial por ser el presidente de Berkshire Hathaway, un conglomerado que tiene acciones en diferentes firmas de renombre como Coca Cola, Tesco, American Express y Johnson & Johnson. Por esto, se ubica en el puesto número ocho de las personas más ricas del mundo, según el medio Forbes. Con 91 años, el ejecutivo acumula una fortuna de US$105 mil millones.

El también llamado “Oráculo de Omaha” ha dado algunos consejos para los líderes empresariales con el fin de que reúnan en sus equipos a personas que no solo estén capacitadas en el ámbito profesional.

¿Qué se debe identificar en el futuro empleado?

“Buscamos tres cosas cuando contratamos personas. Buscamos inteligencia, iniciativa o energía e integridad”, comentó Buffett, citado por el medio especializado Inc.

Las características que considera indispensables el estadounidense no podrían existir sin la integridad, con la cual los sujetos pueden desenvolverse en cualquier aspecto de la vida. Si no se tiene esta cualidad, la inteligencia y la energía no pueden salir a flote, según el magnate: “Porque si va a conseguir a personas sin integridad, tendrá holgazanes y tontos”.

Es decir: puede que el individuo tenga unas muy buenas capacidades intelectuales o la mejor iniciativa para emprender retos, pero al ser falto de ética, respeto, responsabilidad y otra serie de valores que agrupa la integridad no podrá dar lo mejor de sí.

Será alguien al que le cuesta compaginarse con su equipo o jefe o no toma en serio las labores para las que fue contratado, lo que puede poner en riesgo la reputación de la empresa. ”Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla”, dijo Buffett. Por tanto, se debe tener mucho cuidado con las pequeñas acciones porque un error podría diluir del todo los logros.

Una persona no solo debe caracterizarse por un hoja de vida intachable, sino por sus valores iStock

Alguno se preguntará, ¿por qué aconseja eso Buffett? Lo hace porque, además de su carrera empresarial, estuvo al frente de los procesos de contratación de los directores ejecutivos o gerentes en su conglomerado. “Descubrí que un equipo de baja confianza es uno de los factores que hace el trabajo de una persona más difícil y estresante”, comentó, en declaraciones citadas por la cadena de televisión CNBC.

Buffet también señaló que para ser exitoso se requiere empezar a estudiar e invertir temprano. De hecho, asimiló el camino a seguir con una cima de nieve que se puede ir alzando con pequeñas bolas congeladas -pequeñas cosas-.

Con estudios de Artes de la Universidad de Nebraska Lincoln y un máster en Ciencias de la Universidad de Columbia, el empresario prometió donar el 99 por ciento de su fortuna. De hecho, según Forbes, ya entregó 45 mil millones de dólares (cerca del 45%) a fundaciones de Estados Unidos.