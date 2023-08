escuchar

Luego de que el domingo pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara la suma fija de $60.000 para empleados con salarios de hasta $400.000, la ministra de trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, sostuvo esta mañana, en un programa radial, que quienes reciban este beneficio no podrán acceder a la compra de dólar.

Hasta ahora, los trabajadores del sector público podían comprar dólar ahorro, a excepción de los funcionarios de alto rango. Lo mismo sucedía con los empleados del sector privado que no hayan recibido ayuda estatal a través de los programas ATP o IFE.

Al referirse sobre esta cuestión, la ministra incluyó en las restricciones tanto al dólar solidario como al MEP. “Fundamentalmente en los casos de los recursos que pone el Estado —comentó Olmos—. Pero efectivamente lo que no queremos es que esto vaya a la brecha, lo que deseamos es que vaya al consumo”, explicó la funcionaria, con lo que corroboró que quienes reciban el monto establecido quedan fuera del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Otro funcionario del Gobierno debió aclarar las palabras de la ministra. Los dichos de Olmos fueron parcialmente desmentidos por Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de X (exTwitter): “No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija respecto a la negociación de dólar MEP”, expresó.

Si bien aún no hubo anuncios oficiales al respecto, se estima que esta limitación de compra podría destinarse específicamente al dólar ahorro, que ya tiene un límite mensual de US$200, y que solo alcanzaría a los empleados de empresas donde el Estado ayude a pagar la suma fija. Por lo que quienes reciban el bono anunciado este domingo podrían comprar dólar MEP.

Esto implica que la medida afectaría, específicamente, a los empleados que cobren menos de $400.000 al mes y cuya suma fija establecida por Economía la pague el Estado, tanto a modo de empleador como por compartir el esfuerzo con las pequeñas empresas y micropymes.

Existen actualmente varios motivos que pueden impedir el acceso al dólar ahorro.

El BCRA detalla los siguientes, entre otros: no contar con capacidad económica suficiente para operar en el mercado de cambios; exceder el cupo total mensual de US$ 200; exceder el cupo mensual de US$ 100 por mes para adquisiciones en efectivo (integrado en los US$200); mantener los subsidios en las tarifas de gas, energía o agua; haber recibido beneficios de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); haber realizado compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera por el cupo mensual de US$200 o más.

Además de estas limitaciones, en los últimos meses el Gobierno endureció aún más el cupo para poder comprar a través del banco, lo que se sumó al aumento de la presión impositiva sobre el dólar al aumentar el recargo de la percepción a cuenta de Ganancias al 45% en julio.

Aunque aún no hubo una reglamentación oficial a través del Boletín Oficial, el bono de $60.000 alcanzaría, según las estimaciones del propio gobierno, a cinco millones y medio de trabajadores.

