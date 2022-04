Luana Volnovich: otra polémica contratación en el PAMI

Se puede pasar fácilmente, en pocos años, de la industria aeronáutica a la mayor obra social de los jubilados. O al menos en Córdoba, que desde el lunes pasado estrena jefa del PAMI: Olga Riutort, directora ejecutiva del organismo en la provincia, acaba de designar como segundo en la conducción al camporista Diego Atala, exdirectivo de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y, a su vez, en lo que parece ser el dato que mayor interés causa en la dirigencia política cordobesa, casado con la diputada nacional kirchnerista Gabriela Estévez.

Atala trabaja oficialmente ahí desde el mismo lunes, según la resolución 413 firmada por Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, y su contrato incluye 45 horas semanales y un sueldo que, de acuerdo con una información publicada por el Canal 12, orilla los 280.000 pesos netos. Es imposible no asociar su nombramiento a los 682 que hizo este año Volnovich, 42 de los cuales, según precisó Ricardo Brom en una investigación para LN Data, están afiliados a partidos políticos. O con el cargo de titular de la Unidad de Gestión Local que, desde el 11 de junio del año pasado, y según la resolución 800 de Volnovich, ocupa Sandro Atala, primo hermano de Diego, en el PAMI de Mina Clavero.

Olga Riutort, Felipe Solá, José Manuel De la Sota y Teresa González Fernández

Aunque recibió las consultas de LA NACION, incluida una en su propio teléfono móvil, la diputada Estévez optó por no contestar. No es la primera vez que debe responder por una controversia de este tipo. A fines de 2013, cuando era la máxima autoridad de la Anses en la provincia, su marido obtuvo un crédito Procrear, línea de préstamos a tasa subsidiada por ese mismo organismo. Entonces, de los 52.714 aspirantes anotados en el sorteo, sólo pudieron conseguirlo 14.442, el 28% de los cordobeses inscriptos, entre ellos, Atala. Consultada en su momento por el diario local Día a Día, Estévez contestó: “No hay incompatibilidad, si fuera así no me lo hubieran dado; no sé qué está buscando; lamento que con toda la transparencia que demostramos estén tratando de sacar… No hay nada que no corresponda, no hicimos tráfico de influencias, nos inscribimos como cualquier ciudadano, en la página pública, y salimos sorteados como cualquiera”.

Instalada en la Cámara baja desde 2015 y reelecta en 2019, Estévez no abandona sus recorridas por un territorio de preferencias electorales marcadamente opositoras. Y tampoco olvida aquel programa de créditos subsidiados por la Anses. El último 24 de febrero, por ejemplo, publicó en Twitter una foto suya con nuevos beneficiarios: “Este barrio Procrear Liceo es la representación de los sueños de un montón de familias cordobesas. Sueños que convertimos en derechos”, escribió.

El compromiso con el proyecto la obliga también a incluir entre sus posteos las obsesiones de Cristina Kirchner. “Primer acto: Macri designa a Rosatti como miembro de la CSJN con un DNU. Segundo acto: Rosatti se autovota como presidente de la CSJN. Tercer acto: Rosatti dicta un fallo en el que se autonombra presidente del Consejo de la Magistratura ¿Cómo se llama la obra? La casta judicial”, posteó el lunes, el mismo día de la designación de su marido en el PAMI.