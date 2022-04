Luciano Laspina explicó qué hace falta antes de lanzar un cambio de moneda

El diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, uno de los referentes económicos de la coalición opositora aseguró que el país “va camino a una inflación de tres dígitos”.

En una entrevista con Radio Mitre, Laspina aseguró que el la Argentina “necesita un plan de estabilización” y que un cambio de moneda recién sería “la frutilla del postre”.

En ese sentido, el economista que “antes de la convertibilidad (durante el gobierno de Carlos Menem) hubo tres ministros, un plan Bonex y un tarifazo, primero hay que ordenar la economía”.

El diputado señaló que ve “muy bajas chances” de que el Gobierno pueda poner en marcha un plan de estabilización: “Para eso se necesita credibilidad y hoy no la tenés, más allá de que el acuerdo con el Fondo es para poder llegar al final de 2023 sin un estallido devaluatorio. No tienen ancla para frenar la inflación. No hay ninguna de las condiciones que se necesitan para un plan de estabilización”.

“Estamos lejos de un descontrol inflacionario, pero sí vamos a los tres dígitos, porque la naturaleza del acuerdo con el Fondo es inflacionario. Con esta política vos convertís un shock inflacionario con una tendencia inflacionaria”, afirmó Laspina.

Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer un plan de shock a una población ya pauperizada, el economista respondió: “La economía Argentina hace 10 años que está en ajuste permanente, con pobreza creciente. Nadie quiere hacer las reformas para salir de la crisis. Un plan estabilización puede bajar rápidamente la pobreza porque termina con la pobreza que genera la inflación. Luego hay que hacer reformas para generar empleo, terminar con las regulaciones que ponen trabas a la inversión”, finalizó Laspina.