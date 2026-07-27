Caputo dijo que los cambios llevan tiempo: “Hay que tener paciencia y perseverancia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que las reformas impulsadas por el Gobierno requieren tiempo para mostrar resultados y pidió “paciencia y perseverancia” para esperar sus efectos. Tras la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el funcionario aseguró que la titular del organismo coincidió en la necesidad de sostener el rumbo económico y destacó los avances del programa oficial.

“Todos estos cambios llevan tiempo. Hay que tener paciencia y perseverancia, como dice ella [Kristalina Georgieva]. Entiendo la impaciencia de la gente por ver resultados inmediatos“, sostuvo Caputo en diálogo con LN+. Según explicó, Georgieva remarcó durante los encuentros que, a medida que comienzan a verse mejoras, suele crecer la ansiedad por obtener resultados más rápidos.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la derecha, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posan para una foto a su llegada al Ministerio de Economía Gustavo Garello - AP

El ministro señaló que la directora del FMI quedó “muy impresionada” con los resultados del programa económico y con las reformas que impulsa el Gobierno. “Fue muy efusiva en felicitarnos en cada reunión. Siempre remarcó lo mismo: lo impresionada que estaba con los resultados del programa. Una cosa para mí muy importante, que dijo en la conferencia, es centrarnos en la perseverancia”, afirmó.

Caputo explicó que Georgieva, por su experiencia en Bulgaria, advirtió que es habitual que, una vez alcanzados ciertos logros económicos, la sociedad los dé por descontados y reclame nuevas mejoras con mayor rapidez. “Ella decía que era muy común que, una vez que se van haciendo logros, la gente ya los dé por dados, se ponga más ansiosa y siga pidiendo cosas”, relató.

El presidente Javier Milei junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva @KGeorgieva

En ese marco, el ministro repasó el contenido de la reunión que Milei mantuvo con la titular del FMI en Casa Rosada. Contó que el Presidente le explicó con mayor profundidad el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que también dialogaron sobre distintos aspectos del programa económico.

“Hablamos de temas variados. Muy buena reunión con el Presidente. Se fue muy contenta con todo lo que le expuso. Le contó en más detalle la reforma de la Carta Orgánica [del BCRA]. Tomó nota”, señaló.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó que Georgieva consideró que la Argentina está bien posicionada frente al actual escenario internacional. “Hizo hincapié en que somos uno de los países mejor preparados para la volatilidad que estamos viendo en el mundo. Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía crecen”, afirmó. En esa línea, agregó que el país “ahora es productor de petróleo” y que “se beneficia por el aumento del precio”.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Presidencia

Otro de los temas abordados fue la situación del mercado laboral. Caputo reconoció que, si bien el empleo creció, el aumento se dio principalmente en el sector informal. “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números. Sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció”, indicó.

Según explicó, le presentó a Georgieva los principales ejes de la reforma laboral y aseguró que la funcionaria quedó “muy impresionada” con las medidas. “Hay cosas que esperamos que en el futuro tengan su rédito”, afirmó el ministro de Economía.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ingresa al Palacio Libertad

Caputo también destacó que las inversiones de gran escala aprobadas o sujetas a aprobación tendrán impacto en los próximos años. “Son inversiones que se darán en la Argentina en los próximos años. No es algo que va a beneficiar solo a este Gobierno, sino también a los que vengan”, sostuvo.

Por último, aclaró que durante la reunión no se habló del tipo de cambio. “Del tipo de cambio ni siquiera hablamos”, aseguró. También afirmó que “el Fondo no se mete en temas políticos” y consideró que “la línea económica a futuro dependerá del gobierno que gane”.