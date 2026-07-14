Las claves de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno

El Gobierno confirmó en conferencia de prensa hoy los pilares en los que se basa su propuesta para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que apunta, básicamente, a que la entidad recupere un único mandato: el de “preservar el valor de la moneda”, es decir, del peso argentino. El propio presidente Javier Milei lo había explicado el viernes en declaraciones radiales, al ser consultado sobre los temas tratados en la reunión de Gabinete que encabezó ayer en la Casa Rosada, tras haber participado en Tucumán del acto conmemorativo por el Día de la Independencia.

Según dijo el vocero Adrián Ravier, “los cambios propuestos en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina terminarán con el desastre que fue el rendimiento del banco desde su creación”. Y enumeró los ejes:

Establecer que la única función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Hoy tiene múltiples objetivos que le quitan un mandato claro.

Prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional. Es decir, terminar con la compra directa de títulos públicos emitidos por el Tesoro y con los adelantos transitorios para financiar el gasto público.

Prohibir la creación de letras intransferibles del Tesoro. Al iniciar la gestión del presidente Milei, se heredaron estos bonos que no podían venderse en el mercado abierto, y sólo pudieron ser rescatados cuando Milei decidió capitalizar el BCRA y sanear su situación como paso previo a recuperar la estabilidad. No podemos permitir que esta historia se vuelva a repetir.

Para que el Banco Central sea realmente independiente del poder político, la reforma busca fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio del BCRA.

Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria. Este elemento se incorporará en el Código Penal.

Milei había dicho que la idea central de la iniciativa parte de terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Y ahondó: “El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”.

Durante su charla con el programa ¿Dónde estamos?, de FM NOW, Milei explicó que el proyecto, que prevé enviar al Congreso en las próximas semanas, busca “prohibir explícitamente el financiamiento del BCRA, ya sea de manera directa o indirecta, al Tesoro”.

“Esto es muy importante porque implica que la política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos. Entonces, si usted viola la independencia del BCRA debería ir preso; el directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso; el Poder Ejecutivo, que fue responsable de eso, debería ir preso, y también diputados y senadores que hagan este tipo de desastres”, insistió, para remarcar su intención de ser tajante en ese aspecto.

El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco Shutterstock

Sobre fortalecer la gobernanza del Banco Central, había dicho: “El proyecto dejará establecido que usted no puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, los políticos populistas los van a echar. Estamos trabajando en mecanismos para que remover al presidente del Banco Central y a su directorio sea difícil”.

Respecto de limitar la posibilidad de que el BCRA distribuya utilidades salvo excepciones, dijo: “Esto es porque muchas veces existen lo que se llaman utilidades ficticias”.

Sin embargo, en los últimos dos años, la propia administración Milei recurrió a ellas para hacerse de recursos, que luego destinó a comprar títulos de deuda en dólares que el Tesoro había entregado previamente al Banco Central, a cambio del uso de reservas para pagar deuda. “Si se generan esos resultados, vamos a constituir una reserva técnica que impida distribuirlos”, explicó.

Tampoco podrán distribuirse dividendos provenientes de los resultados favorables de las inversiones financieras del organismo. “Supongamos que el Banco Central tuviera US$100.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años que rinden 5%. En ese caso tendría ganancias por US$5000 millones al año y lo que nosotros decimos es que no se pueden distribuir, sino utilizarlas para capitalizar al BCRA”, argumentó.

No obstante, para evitar que una eventual capitalización sostenida derive en un “equilibrio deflacionario”, explicó que “va a haber una alerta temprana cuando la inflación local baje por debajo de la inflación de referencia y una cláusula condicional que permitirá pagar dividendos en caso de que la inflación entre en terreno negativo”.

El Presidente también reiteró que se avanzará con la eliminación de las letras intransferibles (LI), el mecanismo creado durante el kirchnerismo para utilizar reservas del Banco Central en el pago de deuda pública.

Milei con Sturzenegger, Caputo y Bausili en Olivos el martes pasado

Milei sostuvo que impulsa esta reforma para “terminar con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación” y porque existe como contrapartida una política fiscal de austeridad que “es muy importante que se siga manteniendo, algo que nosotros ya tenemos por ley”.

“Ya establecimos que cada vez que usted asigna un gasto, en la Ley de Administración Financiera, le tiene que asignar una partida. Pero, como muchas veces los políticos subestiman el gasto, lo hacen a propósito, y sobreestiman los ingresos para poder gastar alegremente, agregaremos esta condición de shutdown", indicó, en alusión al mecanismo de “cierre del Estado” que rige en Estados Unidos cuando se agotan las partidas presupuestarias sin que se apruebe un nuevo financiamiento.

“El shutdown es un mecanismo para mantener las cuentas en orden, para evitar los abusos que la política llevó a cabo durante 123 años contra los argentinos de bien", concluyó.

En el transcurso de la entrevista radial, el presidente Milei valoró especialmente haber podido analizar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica con tres presidentes del Banco Central, en alusión a la participación de los actuales ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo, y el actual titular de esa entidad, Santiago Bausili, en una reunión en la que la iniciativa fue debatida. “Es decir, con tres personas que saben de qué se trata esa silla, porque la ocuparon”, tradujo.