Milei recibe a Kristalina Georgieva en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei está reunido en la Casa Rosada con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El encuentro empezó pasadas las 14 y está previsto que continúe con una reunión de ambos con el Gabinete ampliado.

Previo a su arribo a Casa Rosada, Georgieva estuvo en el Palacio de Hacienda, a metros de Balcarce 50. Allí, la funcionaria dio una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

En esa conferencia, Caputo dijo: “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles”.

Georgieva respaldó al Gobierno y aludió al esfuerzo que están haciendo los argentinos. Dijo: “La Argentina está en una posición muy sólida por el esfuerzo del Gobierno, pero sobre todo por el esfuerzo de la gente”.

La presencia de la jefa del FMI en el país genera expectativa desde hace días entre los libertarios, que resaltan la buena dinámica con el organismo bilateral de crédito.

La visita de Georgieva, que llegó la mañana de este lunes al país, es de carácter institucional. Se extenderá por dos días y, además de incluir las reuniones en Casa Rosada y Hacienda, incluirá una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén. Es considerada tanto en el Poder Ejecutivo como en el mundo económico como una visita de “alto voltaje” que genera buenas expectativas.

Se trata de la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019. Desde que asumió Milei, vinieron distintas misiones del organismo; la primera, en febrero de 2024, tuvo la presencia de la entonces subdirectora, Gita Gopinath.

La visita de Georgieva activó un refuerzo de la seguridad en la zona, con más presencia policial en los alrededores de Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, y también con la disposición de una valla parcial en Plaza de Mayo.

“Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero”, consignó Georgieva esta mañana en su cuenta de la red social X.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

Con su mensaje, Georgieva puso el acento en temas clave en los que planea involucrarse en su visita, como el desarrollo actual y el empleo.

Después del encuentro con Milei, se hará la reunión con el Gabinete ampliado, en el que además de los ministros, se espera la presencia de referentes del equipo económico del Gobierno.

La llegada de Georgieva se produce en la previa de la tercera revisión del programa que la Argentina mantiene con el FMI, prevista potencialmente para septiembre.

La evaluación tomará como referencia el cumplimiento de las metas cuantitativas establecidas para fines de junio y podría habilitar un desembolso de US$860 millones.