El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló este miércoles cómo espera afrontar los vencimientos de deuda de enero, por casi US$4400 millones. Según explicó el funcionario, el Gobierno prevé cubrir parte del pago con desembolsos de organismos internacionales, préstamos garantizados y los ingresos de la venta de AySA. Para completar el monto, el Tesoro comprará US$1800 millones al Banco Central (BCRA).

Caputo también reiteró que le pidió a China disponer de US$5000 millones del swap de monedas para contar con un respaldo ante las dudas sobre el refinanciamiento de la deuda de 2027.

Las declaraciones se dieron en otra rueda de tensión financiera. El riesgo país llegó a tocar los 1120 puntos y luego retrocedió a 1068, todavía en niveles similares a los de las tensiones durante el período electoral del 2025. La presión sobre los dólares financieros cedió durante la jornada y el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1735, mientras que el dólar minorista subió a $1630.

“Nosotros tenemos que pagar US$4370 millones. En el programa financiero está perfectamente todo detallado, pero por alguna razón algunos hacen la cuenta mal”, expresó Caputo en diálogo con el streaming Neura.

Según explicó, el Gobierno estima que ingresarán US$1200 millones correspondientes “al Fondo [Monetario Internacional] y los [otros organismos] multilaterales”. “Después van a estar entrando los otros US$1000 millones que faltaban de los financiamientos garantizados con CAF y Fonplata. Ahí estamos en US$2200 millones. Y entran los US$300 millones de la venta de AySA. Ahí estás en US$2500 millones”, señaló.

El primero de esos ingresos depende, en parte, de que el directorio del FMI apruebe la tercera revisión del acuerdo, cuyo tratamiento se espera para la primera semana de diciembre. Para ese mismo mes está previsto el traspaso de AySA, que aportaría alrededor de US$340 millones. En cambio, el desembolso de los préstamos garantizados por la CAF y Fonplata está previsto para enero, el mismo mes en que vence la deuda.

Caputo precisó que unos US$1800 millones del pago de enero corresponden a intereses. Para cubrirlos, dijo que el Tesoro usará los pesos del superávit primario para comprarle las divisas al Banco Central. El ministro no indicó cuándo se concretará esa operación. “Le compramos esos dólares al Banco Central. Ya estás en los US$4300, US$4400 millones que tenemos que pagar. No cambió nada en el programa financiero”, sostuvo.

El pedido a China

El pedido a Pekín apunta a cubrir otra de las dudas del mercado, vinculada con la capacidad del Gobierno de refinanciar los vencimientos a lo largo de 2027. El programa financiero presentado en julio contemplaba colocar US$5000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo ley argentina. Sin embargo, el Gobierno dejó de emitir deuda en dólares en el mercado local desde agosto, en un contexto de suba de tasas y del riesgo país.

Caputo sostuvo que espera poder renovar esos vencimientos y vinculó esa posibilidad con el panorama electoral. “Algunos cuestionan ‘ponen refinanciamiento de los bonos que vencen en 2027’. Para esa altura ya va a estar claro si Milei va a reelegir y el refinanciamiento va a ser más fácil”, afirmó.

El funcionario presentó el tramo de US$5000 millones del swap como un respaldo para el caso de que ese refinanciamiento se complique. “Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China US$5000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le pedimos: fondémoslo para dar la mayor certidumbre”, dijo. Según explicó, el esquema prevé que el Tesoro le compre al Banco Central las divisas obtenidas a través de esa línea.

Se trata de una parte del acuerdo de intercambio de monedas con China, cuyo monto total ronda los US$20.000 millones. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había dicho que ese tramo seguía activado y que la documentación del acuerdo contemplaba su uso para el pago de deuda. Caputo presentó esos fondos como una fuente adicional de financiamiento, por fuera de la cuenta que detalló para cubrir el vencimiento de enero.