Cristina Kirchner apuntó contra Milei y Caputo por la suba del dólar y dijo cuál es “el problema central”

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó este sábado contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de que el Gobierno anunciara que la próxima semana se irá hacia la emisión cero y que se cerrarán todas las canillas que hacían que ese proceso continuara abierto. El mandatario anunció que ya no crecerá la cantidad de pesos en circulación cuando el Banco Central (BCRA) compre dólares para acumular reservas internacionales. Eso -según su visión- acerca la salida del cepo y ataca a la inflación.

En un mensaje a través de la red social X, la también exvicepresidenta le remarcó cuál es el “problama central de la Argentina”.

“¿Se acuerda presidente cuando el 10 de diciembre en el acto de asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno… bienvenido a la Argentina”, comenzó Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner y Javier Milei durante la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023.

En el marco de la medida que anunció la administración mileísta para contener al dólar, la exsenadora aseveró: “Deje de volver locos a sus seguidores liberales libertarios que están haciendo análisis interpretativos esotéricos y dígales la verdad de la milanesa, que va a utilizar reservas del Banco Central para intervenir en el mercado de dólares financieros, porque la brecha con el dólar oficial se le está yendo a la… usted ya sabe. Y esto finalmente le impacta en los precios”.

Por otro lado, volvió a remarcarle al Presidente sobre el superávit fiscal, al que ella llama “dibujado” por el ajuste fiscal que realizó en el Estado y en los fondos hacia las provincias, y le dijo cuál es el “problema central” que tiene el país. “Se da cuenta ahora que por más superávit fiscal que tenga (aunque sea trucho e insostenible) el problema central de la Argentina y su economía bi-monetaria, con hiper endeudamiento en moneda dura, es la escasez de dólares”, aseguró.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 13, 2024

Y cerró con una advertencia: “No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país. Aunque no le den el premio Nobel, vale la pena intentarlo… y la historia seguro se lo reconocerá”.

El anuncio de Milei

El presidente Milei anunció que la próxima semana irá hacia la emisión cero y que cerrará todas las canillas que hacían que ese proceso continuara abierto. Así impulsará una profundización del régimen monetario que no implicará modificaciones en el tipo de cambio oficial actual.

Asimismo, el mandatario anticipó que el miércoles terminará con el problema de los puts, un instrumento que permite a los bancos vender bonos del Ministerio de Economía al Banco Central en cualquier momento si proyectan una pérdida de valor y hacerse de los pesos.

Durante la entrevista que dio esta mañana en LN+, el Presidente adelantó que el Gobierno dispondrá que la cantidad de pesos circulantes queden constantes y permitirá de ese modo que no se altere la base monetaria, lo que acelerará -según su visión- el proceso de desinflación y la salida del cepo, que se concretará cuando tenga la macroeconomía en orden, decisión a la que de nuevo no le puso fecha.

“Por las regulaciones del mercado cambiario, estamos obligados a comprar dólares en el MULC (mercado único de cambios). Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Cuando compro esos dólares, ¿con qué los compro? Con pesos. Entonces, estoy inyectando pesos en el mercado, en la economía. Y como yo en realidad tengo control de capitales, yo no sé si verdaderamente eso es un aumento de demanda de dinero o es que me los están entregando porque están obligados”, dijo Milei, en medio de una semana donde el blue trepó por encima de los $1500.

Y entonces ahondó: “Como estamos viendo que los dólares paralelos subieron, puede ser que nosotros estemos emitiendo sin demanda de dinero, sin la contraparte de demanda de dinero. Entonces, lo que necesitamos hacer es sacar esos pesos de la calle. Y cómo lo vamos a hacer: entregando dólares”.

Esos dólares se entregarán en el mercado del contado con liquidación (CCL), por lo que el Banco Central tomará pesos otra vez y así absorberá los que introdujo a la economía antes por la compra de dólares. De esa forma quedará “esterilizada” la base monetaria, en los términos de la Casa Rosada.

