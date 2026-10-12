Marcos Galperin cuestionó la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos

Marcos Galperin cuestionó la normativa del Banco Central (BCRA) que obliga a entidades financieras, fintech y billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total (CFT) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de los préstamos que ofrecen a los usuarios. Además, definió al indicador como “falso e incorrecto”.

Sus críticas surgieron a partir de la publicación del economista Agustín Etchebarne en X, quien había difundido una captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago como parte de un mensaje sobre “Educación Financiera”.

El posteo de Agustín Etchebarne en X

En el posteo Etchebarne advertía: “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tenés que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”.

El mensaje estaba acompañado por una simulación de crédito de Mercado Pago en la que un usuario recibía $10.000 y debía devolver el dinero en 12 cuotas fijas de $1.208,02. En total, el cliente terminaba pagando $14.496,24. La pantalla mostraba además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36%. Ese último indicador aparecía destacado en la imagen con la frase “Baratitos los préstamos de MELI”.

La publicación de Galperín en X

Galperin respondió ese posteo y cuestionó específicamente el indicador que exige mostrar la entidad monetaria. “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca”, sostuvo en X.

Según explica el propio Banco Central el CFT es el dato que permite conocer cuánto cuesta realmente un crédito. A diferencia de la tasa de interés nominal, incorpora no solo los intereses sino también otros gastos asociados al financiamiento, como comisiones, seguros, impuestos y distintos cargos incluidos en la operación. El CFTEA contempla los intereses acumulados de las cuotas, dándo una visión más precisa del costo real del crédito, en especial cuando los pagos generan intereses adicionales.

Para la autoridad monetaria, este indicador resulta especialmente útil porque permite comparar distintas propuestas de financiamiento bajo una misma referencia y ofrece una visión más completa del precio real de un préstamo.