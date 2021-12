Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio: “No es justo que un empleador tenga que pagar si un empleado no se quiso vacunar”

Aquel reducido porcentaje de argentinos que decidieron no aplicarse ninguna vacuna contra el Covid-19 ya ocasionan problemas en el ámbito laboral. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, planteó esas inquietudes hoy, cuando dijo: “No es justo que un empleador tenga que pagar si un empleado no se quiso vacunar”.

“Como acá la industria del juicio laboral funciona a la perfección, termina seguramente en un litigio y siempre pierde el empleador”, sostuvo Grinman en Radio Rivadavia. Por ello le pidió reacción a la política. “Estamos buscando una medida que transparente este problema”, refirió.

Luego de entender que el empleador “no debería” abonarle el salario a los trabajadores antivacunas que se ausenten de la jornada laboral, Grinman explicó: “Si eso sucede, el trabajador se puede sentir injuriado laboralmente. Hay una zona gris y es responsabilidad del Estado legislar para proteger. Hay que proteger al trabajador y también al empleador, porque no es justo que un empleador tenga que pagar si un empleado por no tener el Pase Sanitario, al no haber querido vacunarse, no puede acceder al transporte público y por lo tanto no puede llegar a trabajar”.

Asimismo, el presidente de la CAC planteó un incordio adicional. “Se produce otro tema que es el de la solidaridad y la responsabilidad con sus compañeros de trabajo que sí están vacunados”, sostuvo.

Las dudas de los empleadores

Tras revelar que a la Cámara -una de las más importantes en representación del país- llegan consultas de parte de los empleadores, pero pese a adelantar que aún no se produjeron problemas legales, Grinman expresó: “Están preocupados por lo que puede llegar a suceder. Me dicen ‘¿qué pasa si mi empleado no viene porque el Pase Sanitario no lo habilita para el transporte público o por algún otro motivo?’, ‘¿qué hago a fin de mes?’, ‘¿le tengo que pagar o no?’. La ley de contrato dice que tiene que pagarle, pero no está bien, estamos buscando una medida que transparente este problema”.

En esa línea, no consideró correcto que el empleador esté obligado a pagarle los días que falta a quien no quiere vacunarse. “Ahí es donde tiene que legislar el Estado”, consideró.

“A algunos los van a engrampar con un litigio”

Pese a la incertidumbre reinante, pero ante su extensa trayectoria en el ámbito empresarial, el presidente de la CAC hizo un vaticinio. “Esto termina en litigio, no tengan ninguna duda, a algunos los van a engrampar con un litigio”, anticipó.

Disconforme con el actuar de los representantes de las distintas fuerzas políticas por la falta de respuesta ante los problemas que surgen por las nuevas realidades derivadas de la pandemia, Grinman se mostró pesimista: “Es la Argentina, todo termina mal acá. Los gobernantes no hacen las cosas que tienen que hacer, cosas tan fáciles. Hay que pensar en el futuro y en ese sentido los gobernantes de cualquier color político que empiecen a pensar un poco más en el interés de todos los argentinos y no en cuestiones sectoriales o partidarias”.

Por último, cuando fue consultado en relación con aquellos trabajadores que aseguran falsamente haber tenido un contacto estrecho de Covid-19 para no presentarse en su trabajo, manifestó: “No tenemos una opinión formada, la situación es difícil. La Cámara tiene un ADN fundamental que es el derecho a la libertad bajo todo principio. Pero ese derecho a la libertad se puede cuestionar cuando pone en riesgo la salud del resto de la población. Yo podría decir ‘no te querés vacunar, está bárbaro, pero quedate encerrado en tu casa porque es un riesgo para el resto’. Es todo muy complejo y a las cosas complejas los gobernantes las complejizan un poco más”.