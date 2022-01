Pase sanitario en micros: los riesgos a bordo, según el relato de los usuarios y la opinión de los infectólogos

“Estoy volviendo en un micro con aire acondicionado, señoras tosiendo con el barbijo mal puesto y ventanas cerradas. Me sentí más seguro eligiendo una carrera a los 18″, escribió un hombre en el tono sarcástico característico de Twitter. “No me contagié Covid en el micro de ida. Si zafé también en el regreso, con la cantidad de desbarbijados que había, voy a empezar a pensar que soy inmortal”, agregó otra usuaria. Lo cierto es que actualmente las medidas de prevención contra el coronavirus no siempre se cumplen en los ómnibus de larga distancia. Hace instantes, incluso, la gobernación bonaerense confirmó que mañana empezará a regir el requisito de exhibir el certificado de vacunación para abordar tanto esos servicios como los de media distancia.

Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (Celadi), hizo hincapié en el uso del barbijo y la responsabilidad individual de cada pasajero. “Ninguna tecnología va a tener éxito si la gente no usa el barbijo. Los choferes son los encargados de pedir que las personas lo usen correctamente, pero no tienen autoridad policíaca y además tratamos de que no circulen mucho por el micro”.

Ivanna Mansilla, una joven de 26 años, tomó junto a su pareja un ómnibus de la empresa Buses Lep para volver de Córdoba a Buenos Aires el 15 de enero. “Ya de por si cuando te subís al micro en ningún momento te piden un hisopado con resultado negativo ni certificado de vacunación completa. En nuestro caso, nos sentamos delante de una pareja que estaba hablando por teléfono y en esa conversación contaron que el día anterior les habían dado el alta después de siete días de aislamiento, pero según los protocolos tenían que hacer tres días más de cuidados que evidentemente no estaban cumpliendo. Cuando me di vuelta, los dos estaban sin barbijo. Les pedimos que se lo pusieran, pero nos ignoraron. Fuimos a hablar con el chofer, porque era probable que tuvieran carga viral, y nos dijo que el barbijo no era obligatorio y que él no tenía autoridad para decir o hacer nada”. A los cuatro días del viaje, Mansilla, quien está vacunada con tres dosis, comenzó con síntomas de Covid-19. “Claramente nos contagiamos en el viaje, no estuvimos expuestos en otros lados. Me dio bronca porque en estos dos años no tuve Covid ni fui contacto estrecho de nadie por todos los cuidados que tomé y por buena suerte, pero en este caso, además de mala suerte, hubo negligencia. La gente no cumple con lo que tiene que cumplir. Apenas escuché la conversación que tenía la pareja, supe que era imposible que no me contagiara estando en ese micro 12 horas con gente que no quería ponerse el barbijo”, contó.

Una de las premisas en la prevención contra el Covid-19 que las autoridades y los especialistas reiteran permanentemente es la ventilación cruzada. Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó: “La ventilación cruzada es necesaria sin ninguna duda. En un lugar donde no circula el aire y si alguna de las personas presentes es portadora del virus, el ambiente se contamina en 15 minutos. Si en esta instancia de la pandemia no cumplimos con las medidas preventivas, favorecemos a la gran circulación viral. Siempre que se pueda debe haber ventilación cruzada. Cuando no se pueda, lo ideal es protegerse con barbijo de alta protección y distancia social”.

Los expertos alertan sobre la necesidad de usar barbijo de alta protección, respetar el distanciamiento y mantener las ventanas abiertas en los ómnibus

Luisina Meoli, una joven de 27 años, comentó a LA NACION: “Hace dos semanas tomé un micro de larga distancia de la empresa Albus, desde San Martín de los Andes hasta Neuquén. Mi experiencia no fue muy buena respecto a los cuidados del Covid. Para empezar no me pidieron el pase sanitario para subir. Una vez arriba, mi asiento estaba rodeado de entre 10 y 15 jóvenes, todos sin barbijo. Me sentía incómoda porque íbamos a estar seis horas en el micro. Por suerte había algunos asientos vacíos, así que me mudé a un lugar más alejado. Cuando me acerqué al chofer para avisarle que me iba a cambiar de lugar, aproveché para comentarle que había un grupo de personas sin barbijo para ver si podía decirles algo. Me dijo que todos los días tenía que lidiar con lo mismo y que no tenía sentido que les dijera nada. Los chicos no usaron el barbijo en ningún momento de las seis o siete horas que duró el viaje”. Meoli está vacunada con tres dosis y usó un barbijo N95 en todo momento porque se sentía intranquila. “Me aislé durante la semana siguiente a ese viaje porque tenía miedo de estar contagiada. No fue una situación agradable”, agregó.

“La ventilación cruzada es fundamental”, reforzó el infectólogo Martín Hojman, médico del Hospital Rivadavia y coordinador de la Red de Infectología de la ciudad de Buenos Aires. “Los micros tienen que ir con todas las ventanas abiertas, no una sola. No es recomendable permanecer en un lugar donde no hay ventilación cruzada, pero si es absolutamente necesario lo recomendable es usar barbijo y aplicar distanciamiento social”, recordó.

Mansilla comentó: “No sé si los aires acondicionados renuevan el aire, pero a simple vista pareciera que no. Las ventanas siempre estuvieron cerradas y la mayoría de la gente se sacaba o se bajaba el barbijo”. En el viaje de Meoli pasó lo mismo. “El micro iba con todas las ventanas cerradas y el aire acondicionado prendido”, describió.

Gaona, el vocero de la Celadi, sostuvo que el protocolo sanitario permite prender el aire acondicionado en los buses. “Existen ventilaciones en lugares que no son visibles y renuevan el aire. Esto nos permite tener un aforo del 100% en los micros. Además, algunas empresas tienen luces UV en los filtros de aire”, detalló.

Desde mañana entra en vigencia el pase sanitario para transporte de media y larga distancia. Se deberá presentar al comprar el pasaje y al subir al colectivo acreditándolo con cualquier APP o el certificado papel. El principal objetivo es vacunar y lo estamos logrando👏🏽 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 26, 2022

Tras el anuncio del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sobre el requisito del pase sanitario para viajes en ómnibus de media y larga distancia desde mañana, su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, informó que solo se expenderá el boleto de viaje si la persona cuenta con esquema completo de primera y segunda dosis de la vacuna.

“Aún no hemos recibido comunicado por parte de la Provincia, pero acompañaremos la medida. Habrá que ver cómo se implementa. Es importante que sea extensivo a todos los medios de transporte”, opinó Gaona. Según el vocero, a pesar de la buena temporada de verano que están teniendo, aún no se alcanzan los niveles de consumo prepandémicos.