Martín Guzmán: “Hoy la economía no podría soportar un cierre total”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló esta noche que la economía argentina no podría soportar una cuarentena estricta como la que se implementó en marzo de 2020 y compartió su “plan B” para enfrentar la segunda ola de coronavirus en el país.

En un extenso reportaje durante la primera edición de Conecta2 en CNN En Español, con la conducción de María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, el ministro destacó que el Gobierno tomará diferentes medidas comparadas con las que fueron diseñadas en marzo del año pasado. Y explicó: “Pensemos que la economía está diseñada, preparada, funciona con circulación. Entonces por más que haya pandemia el efecto sobre la economía es menor. Fijémonos en lo que está pasando ahora: todavía estamos en pandemia. Pero llevamos nueve meses consecutivos de actividad económica creciendo”.

Según Guzmán, el país muestra una mejora en la mayoría de los indicadores. “La Argentina es la economía que más se está recuperando”, manifestó.

Y describió: “Hay sectores que por supuesto están sufriendo los efectos de la pandemia pero se han estado recuperando muy fuerte. De hecho hemos revisado hacia el alta los pronósticos de crecimiento para 2020. Era 5,5% en la proyección de septiembre de 2020 y hoy es 7%, que también es un pronóstico prudente, porque conviene ser prudentes. Pero la realidad es que la pandemia está, la pandemia golpea a todo el mundo, pero las políticas que se adoptaron en 2020 permitieron que estemos en una situación mejor que otros países de la región, habiendo protegido el trabajo y el capital de la economía”.

El ministro se refirió a los subsidios y el aumento de tarifas; la inflación y el PBI. “Hemos revisado hacia el alta los pronósticos de crecimiento para 2020”, afirmó Guzmán. Y reiteró: “Apuntamos a una reducción gradual consistente de la inflación”. Consultado sobre otro posible golpe a la economía del país, debido a nuevas restricciones, el ministro se refirió a las asistencias que mantuvo el Gobierno. “Las medidas que ayudaron mucho, como el IFE, como el ATP, no son medidas que tengan que ver solamente con la pandemia. Tuvieron que ver con la pandemia y con las restricciones de circulación”, dijo. Y aseveró: “Hoy no tenemos restricciones de circulación y no vamos a tener restricciones de circulación como al inicio de la pandemia”.

Durante la entrevista, Guzmán respondió además sobre la negociación con el Fondo y las declaraciones de Cristina Kirchner sobre la “imposibilidad de pagar esa deuda”. “Lo que dice la vicepresidenta es correcto desde el punto de vista de que cuanto más tiempo tengamos para pagar, mejor; pero, al mismo tiempo, hay que ir buscando establecer acuerdos que nos permitan tener el horizonte financiero más despejado y esto va a ser una tarea laboriosa. Va a llevar años poder estar en tierra firme, con condiciones tales que Argentina esté claramente sin ningún problema en el frente financiero”, contó. Y agregó: “Los principios en los que se basa la política económica de nuestro gobierno son aquellos principios en los que se debe basar un acuerdo con el Fondo”.

LA NACION