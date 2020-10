El ministro Martín Guzmán Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

A un día de la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó anoche que el Gobierno vaya a impulsar una reforma laboral y desestimó un recorte del gasto público al igual que un desdoblamiento cambiario.

"¿Por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, pero queremos las cuentas fiscales en orden, eso seguro", respondió categórico Guzmán frente a la pregunta del periodista Antonio Lage, en el programa Antes de mañana.

"El objetivo central es la recuperación económica; en una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión", precisó Guzmán.

El funcionario dijo además que una brecha cambiaria amplia no es buena para la economía, pero sostuvo que "esos mercados cambiarios, como el contado con liquidación, no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina".

Dólar

El jefe del Palacio de Hacienda manifestó: "Hay otro problema que es lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos que es el control de capitales, hoy está por la razón de que si se abrieran sería peor para la economía y habría más inflación".

Y al respecto, destacó: "La primera condición para invertir es la estabilidad y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Estas no son medidas que nos ponen contentos pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria que es un pilar de estabilidad".

El ministro identificó determinados pilares para la estabilidad económica. "La Argentina necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal y necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarse sin dólares, y en esa dirección se está avanzando", detalló Guzmán.

"El presupuesto 2021 es un presupuesto para lograr la recuperación económica", dijo, para luego señalar que "siempre hay un elemento de discrecionalidad" que puede ocurrir, como sucedió este año con la pandemia.

Guzmán destacó que había distintos caminos para seguir y en relación a ello, aclaró: "Uno era el esquema de desdoblamiento cambiario, y el otro era el esquema que se implementó, esto tiene que ver con una situación de que hay que cuidar las reservas porque es muy importante para la estabilidad cambiaria, porque es un pilar de la recuperación".

Impuesto a la riqueza

Más adelante en la entrevista, Guzmán se refirió al impuesto a la riqueza como un aporte extraordinario marcado por una situación extraordinaria que no tiene precedente en la historia. "Los números fiscales son duros porque hemos tenido que aumentar el gasto por la pandemia y cayeron los ingresos", agregó el funcionario.

Por otro lado, el ministro descartó que se vaya a tratar algún proyecto de reforma laboral porque "la principal manera de recuperar el empleo es a través de la recuperación económica". Y aseguró: "Hoy no está en la agenda del Gobierno".

En relación a una reforma tributaria, Guzmán afirmó que tendrán lugar medidas que busquen corregir deficiencias en la estructura tributaria, pero indico que deberá gestarse "en los tiempos correctos", ya que remarcó, una vez más, que el país atraviesa una pandemia.

El ministro admitió que se está avanzando en el cambio del cálculo jubilatorio sobre la base de los principios del crecimiento compartido, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema. "Nosotros buscamos un esquema que va a estar atado al crecimiento económico", sostuvo. "Lo que necesitamos es que la economía se recupere; tenemos que normalizar las cuentas públicas", completó.

