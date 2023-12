escuchar

Martín Guzmán, exministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández, criticó con dureza al presidente Javier Milei por el proyecto de ley “ómnibus” que envió al Congreso este miércoles. En particular, el economista hizo referencia a ciertos artículos que flexibilizarían la toma de deuda pública por parte del Gobierno.

“Presidente Milei, ¿no era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001? ¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública? Esto es lo que hace tu ley Ómnibus en el plano de la deuda”, escribió Guzmán en su cuenta de X.

El exministro, que renunció a su cargo a mediados de 2022, dio ejemplos concretos de los puntos en los que mostró sus desacuerdos: “La ley Ómnibus busca modificar la Ley de Administración Financiera, que estipula que una reestructuración de deuda pública debe redundar en un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (y que ha sido interpretada como requiriendo de mejoras en dos de esas tres dimensiones). Ya no sería necesario que ello ocurra. O sea, sería legal que una reestructuración de deuda implique un aumento en lugar de una reducción de la carga de la deuda, si esas son las ‘condiciones imperantes del mercado financiero’ (como en el 2001)”.

“La ley Ómnibus también busca modificar el Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021, que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación. El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI, con consecuencias para varias generaciones, como ocurrió en 2016-2019. Milei, tu ley volvería a hacerlo posible”, concluyó.

La última aparición del exfuncionario había sido a principios de octubre, cuando presentó un para anular a la llamada “bola de Leliq” -la creciente deuda remunerada del Banco Central (BCRA)- sin un plan Bonex o un “reperfilamiento”.

La propuesta en cuestión tenía como base “una consolidación fiscal que permita crecer, eliminar la asistencia del BCRA al Tesoro, abrir gradualmente el cepo sin descuidar movimientos especulativos, incentivar la utilización de instrumentos del Tesoro a partir de una estructura de tasas con plazos más largos e incentivos regulatorios; y una reconfiguración de “ciertos aspectos” de la industria bancaria que permitan suavizar progresivamente las regulaciones impuestas actualmente.

Para el documento -denominado “Asignación de liquidez y política monetaria. Cómo canalizar el ahorro argentino hacia la inversión productiva”- el ex titular de Economía trabajó con su exequipo en el Palacio de Hacienda, entre los que están Fernando Morra (ex viceministro) y Ramiro Tosi (ex subsecretario de Financiamiento), hoy parte de Sudamericana Visión (el think thank de Guzmán) y con Guido Zack, director del área macroeconómica de Fundar”.

Guzmán asumió al frente del Ministerio de Economía el 10 de diciembre de 2019 y dejó el cargo el 3 de julio del año pasado luego de muchos meses de desgaste y de una gestión obstaculizada por la interna en el por entonces Frente de Todos. La renuncia fue a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández en la que consideró necesario que existiera “un acuerdo político” que respaldara a quien fuera a reemplazarlo. En primer término, su sucesora fue Silvina Batakis, quien duró en el puesto apenas 24 días y luego fue reemplazada por Sergio Massa.

