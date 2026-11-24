La publicidad no solo muestra productos. También cuenta historias, instala conversaciones y contribuye a construir la manera en que las personas se ven a sí mismas y a los demás. Por eso, las decisiones sobre quiénes protagonizan una campaña, qué cuerpos se muestran o qué voces se escuchan adquieren una importancia que trasciende lo comercial.

En un escenario de consumidores cada vez más atentos a los mensajes que reciben, las marcas enfrentan un desafío: conectar con las personas desde una representación más auténtica, sin perder relevancia en el negocio.

Para Unilever, una compañía presente en la vida cotidiana de millones de consumidores a través de sus distintas marcas, esta transformación implica repensar la manera de hacer marketing. Ya no alcanza con construir mensajes atractivos, también importa que exista coherencia entre lo que una marca comunica, los valores que representa y las acciones que lleva adelante.

Bajo esta mirada, la representación auténtica y la comunicación responsable forman parte de una estrategia que busca integrar el crecimiento de las marcas con su capacidad de generar cambios positivos en la sociedad.

El desafío de transformar la publicidad

Desde 2017, Unilever es miembro fundador de la Alianza Sin Estereotipos, una iniciativa impulsada por ONU Mujeres que reúne a anunciantes, agencias y plataformas de comunicación para promover una publicidad más representativa y libre de prejuicios.

Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos de Unilever, durante el encuentro de la Alianza Sin Estereotipos. La iniciativa, impulsada por ONU Mujeres, busca transformar la manera en que las personas son representadas en la publicidad.

El punto de partida es reconocer que las marcas tienen influencia sobre la cultura, pero también que quienes desarrollan sus campañas pueden reproducir prejuicios, muchas veces de manera involuntaria.

Un relevamiento realizado junto a ONU Mujeres y Mujeres en Publicidad, denominado Desarmando estereotipos, analizó piezas publicitarias premiadas en la Argentina y encontró que apenas una de cada diez cuestionaba los roles tradicionales de género. El dato expone cuánto camino queda por recorrer para construir una comunicación más representativa.

Frente a este escenario, Unilever busca incorporar esta perspectiva al trabajo cotidiano de sus equipos de marketing, promoviendo herramientas que permitan identificar sesgos y revisar las decisiones creativas desde el comienzo.

La propuesta de la Alianza parte de tres dimensiones: presencia, personalidad y perspectiva. Es decir, preguntarse quién aparece en una publicidad, cómo se representa a las personas y desde qué mirada se cuenta una historia. Más que establecer una fórmula para comunicar, el objetivo es abrir nuevas preguntas y ampliar las posibilidades creativas de las marcas.

Del mensaje a la acción: el caso de Dove

Uno de los ejemplos de esta mirada es Dove, que desde hace más de dos décadas trabaja sobre la representación de la belleza y la construcción de una relación más positiva con la imagen corporal.

Su campaña Belleza Real, lanzada en 2004, marcó el inicio de un posicionamiento sostenido en el tiempo que busca cuestionar los ideales de belleza tradicionales. Sin embargo, el compromiso de la marca no se limita a lo que muestra en sus publicidades.

En Argentina, más de 125.000 niños, niñas y jóvenes participaron de talleres gratuitos de autoestima desarrollados por Dove junto a Fundación Bellamente, con herramientas para fortalecer la confianza personal y reflexionar sobre las presiones vinculadas con la apariencia.

En esa misma línea se inscribe Dove Day, una iniciativa que permite poner el foco en problemáticas concretas que atraviesan a las nuevas generaciones.

En el encuentro de creadores de contenido TENT, Melina Cao participó de un panel organizado por Dove para abordar los estereotipos de belleza y su impacto en la autoestima de las nuevas generaciones.

Una investigación global realizada por Dove y Nike, que recogió las experiencias de cerca de 2.000 adolescentes de seis países, reveló una situación preocupante: una de cada dos adolescentes estaba dejando de practicar deporte. Entre quienes habían abandonado o considerado hacerlo, casi el 70% señaló motivos relacionados con la confianza corporal. Además, solo cuatro de cada diez afirmaron sentirse seguras respecto de cómo luce su cuerpo mientras realizan actividad física.

Los resultados reflejan hasta qué punto los comentarios sobre la apariencia y los estereotipos de belleza pueden afectar experiencias fundamentales durante la adolescencia, incluso en espacios que deberían estar asociados al disfrute y al desarrollo personal.

A partir de esta problemática, el Proyecto para la Autoestima de Dove amplía su alcance a clubes e instituciones deportivas de todo el país, junto con las fundaciones Bellamente y Encontrarse en la Diversidad.

El Proyecto para la Autoestima de Dove promueve espacios de conversación sobre la imagen corporal, la confianza personal y la importancia de construir entornos libres de prejuicios.

La iniciativa contempla talleres gratuitos y espacios de diálogo dirigidos tanto a adolescentes como a familias, entrenadores y otros referentes deportivos, para identificar conductas que pueden afectar la autoestima y promover entornos más respetuosos.

Así, una conversación que comenzó en el territorio de la belleza encuentra una aplicación concreta en ámbitos como la educación y el deporte.

Las adolescentes necesitan espacios donde puedan desarrollarse con confianza y sentirse valoradas por quienes son, no por cómo lucen. Generar conversaciones y herramientas que fortalezcan su autoestima es una parte fundamental de ese camino.” — Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos de Unilever.

Distintas marcas, un mismo desafío

La búsqueda de una comunicación más representativa también atraviesa a otras marcas del portafolio de Unilever, aunque cada una la aborda desde su propia identidad.

En el caso de Ala, por ejemplo, la diversidad de voces tomó forma a través de una campaña radial que incorporó acentos de distintas provincias argentinas. La iniciativa buscó reflejar una dimensión de la representación que muchas veces pasa inadvertida: las diferentes maneras de hablar, vivir y expresarse que conviven en el país.

Rexona, por su parte, encontró en el deporte un espacio para trabajar sobre la igualdad de representación. En su comunicación vinculada con el fútbol, la marca dio protagonismo tanto a figuras masculinas, como Enzo Fernández, como a referentes del fútbol femenino, entre ellas Estefanía Banini.

Otro caso es AXE, cuya evolución muestra cómo los cambios culturales también llevan a revisar posicionamientos históricos. Después de años de construir su publicidad alrededor de la conquista y ciertos estereotipos de masculinidad, la marca comenzó a transformar su comunicación hacia un territorio vinculado con la confianza personal, las conexiones auténticas y la música.

Estas experiencias muestran que construir marcas relevantes también implica escuchar a las nuevas generaciones, reconocer los cambios sociales y revisar mensajes que, en otros momentos, parecían incuestionables.

En esa transformación, los creadores de contenido también ocupan un lugar central. Su influencia amplifica el alcance de las marcas, pero plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad de los mensajes que transmiten.

Por eso, Dove incorporó criterios específicos para trabajar con sus embajadoras, como evitar el uso de filtros que modifiquen la apariencia y no promocionar servicios de estética que contradigan su mensaje de belleza real. La elección de quienes representan a la marca contempla, además, la afinidad con sus valores y no únicamente la cantidad de seguidores.

Una nueva manera de entender el marketing

En un contexto en el que las audiencias participan activamente de las conversaciones culturales, el rol de las marcas ya no se define únicamente por su capacidad para alcanzar consumidores.

La manera en que representan a las personas, los mensajes que eligen amplificar y las acciones que sostienen a lo largo del tiempo también forman parte de su identidad.

Para Unilever, el desafío es avanzar hacia una construcción de marcas más consciente, en la que la representación auténtica no sea un recurso ocasional de una campaña, sino un criterio presente en las decisiones de marketing y en la relación con los consumidores.

Las experiencias de sus distintas marcas reflejan que no existe una única forma de llevar adelante ese camino. Puede comenzar con una publicidad que rompe estereotipos, una campaña que incorpora nuevas voces o un taller que ayuda a una adolescente a recuperar la confianza para seguir practicando deporte. En definitiva, el desafío para las marcas es que aquello que comunican también encuentre una expresión en la vida real de las personas.

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