Más conectividad entre la Argentina y Colombia: Avianca pidió volar diariamente entre Buenos Aires y Cali y Cartagena

La conectividad aérea entre la Argentina y Colombia podría ampliarse en los próximos meses. Avianca solicitó a la autoridad aeronáutica colombiana autorización para sumar vuelos diarios entre Buenos Aires y las ciudades de Cali y Cartagena, en una nueva expansión de su operación regional.

Según la presentación realizada ante la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, los servicios serían operados con aeronaves Airbus A319, A320 y A320neo, bajo derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad del aire.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre la Argentina y Colombia en mayo de 2025, que contempla la liberalización del mercado aéreo entre ambos países hasta la sexta libertad del aire. El entendimiento eliminó restricciones de frecuencias y cantidad de operadores, permitiendo una mayor flexibilidad para el desarrollo de nuevas rutas.

“Este acuerdo es clave para ampliar la conectividad aérea de Colombia con el mundo, especialmente con América Latina. Seguiremos creciendo en pasajeros y oportunidades para todos”, afirmó en su momento la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas.

La funcionaria sostuvo además que el objetivo era generar nuevas conexiones entre ciudades argentinas y colombianas más allá de los enlaces tradicionales entre los principales centros urbanos de ambos países. En la misma línea, el acuerdo buscó fomentar una mayor competencia, con tarifas más competitivas y mejores servicios para los pasajeros.

Los efectos del entendimiento comenzaron a verse poco después de su firma. En junio de 2025, el Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar la ruta entre Córdoba y Bogotá, incorporando así una nueva alternativa para viajar al exterior sin pasar por Buenos Aires.

“En el marco de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, Avianca suma una nueva ruta para viajar al exterior sin pasar por Buenos Aires, fomentando una mayor conectividad regional. Con esta medida se abre la ruta que conectará las ciudades de Bogotá y Córdoba con siete frecuencias semanales”, señaló entonces la Secretaría de Transporte.

Actualmente, Avianca opera seis rutas vinculadas con la Argentina y acumula 49 frecuencias semanales. La compañía cuenta con un vuelo diario entre Córdoba y Bogotá; cuatro vuelos diarios entre Buenos Aires y Bogotá —tres desde Ezeiza y uno desde Aeroparque—; un vuelo diario entre Buenos Aires y Medellín; cuatro frecuencias semanales entre Buenos Aires y Quito; y tres frecuencias semanales entre Buenos Aires y Guayaquil.

De aprobarse el pedido —la Subsecretaría de Transporte Aéreo argentina las autorizaría la próxima semana-, Cali y Cartagena se convertirían en nuevos destinos directos de la red de Avianca desde la Argentina.