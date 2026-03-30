Avianca demandará a un influencer colombiano por detonar una “bomba fétida” en un avión y grabar a los pasajeros

Un vuelo de Avianca entre Bogotá y Madrid terminó en una sanción ejemplar para el creador de contenido colombiano Yeferson Cossio, luego de que la aerolínea calificara su conducta como “comportamiento disruptivo” a bordo y anunciara acciones legales en su contra. Según comunicados divulgados el 28 y 29 de marzo de 2026, la compañía decidió terminar el contrato de transporte del pasajero, lo que implica la cancelación del trayecto de regreso que tenía reservado entre Madrid y Bogotá.

La conducta en un vuelo de Avianca que llevó a la sanción de Yeferson Cossio

El episodio se registró el 11 de marzo de 2026 durante el vuelo AV46, que cubría la ruta Bogotá–Madrid, cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico. De acuerdo con un comunidado de Avianca, un pasajero identificado posteriormente como Yeferson Cossio activó en cabina un “artefacto generador de olor químico”, lo que causó molestias entre los pasajeros ubicados en los asientos cercanos dentro de un espacio cerrado y presurizado. La compañía describió la conducta como una acción que afectó “la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo”, lo que motivó la intervención de la tripulación y el inicio de protocolos internos.

El comunicado oficial de la aerolínea colombiana Avianca sobre el incidente con Yeferson Cossio Avianca

En un comunicado oficial, la aerolínea Avianca señaló: “Como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”. El contexto operativo era especialmente sensible, ya que el avión se encontraba sobre el océano, lejos de un aeropuerto alterno, indicó El Tiempo.

Qué es una “bomba fétida”, el artefacto que habría usado Yeferson Cossio

La aerolínea identificó el objeto como un “artefacto generador de olor químico”, una descripción que coincide con lo que en el mercado se conoce comúnmente como “bomba fétida” o stink bomb. Fuentes comerciales describen estos productos como dispositivos diseñados para liberar olores intensos y desagradables, usados habitualmente como artículos de broma.

Avianca canceló el vielo de regreso de Yeferson Cossio y advirtió que iniciará acciones legales contra el influencer Instagram: @yefersoncossio

Aunque se trata de artículos pensados para divertirse, estos dispositivos pueden generar incomodidad significativa en espacios cerrados por la concentración de olores fuertes. No hay evidencia pública de que el artefacto usado en este vuelo haya provocado lesiones físicas, más allá de molestias por el olor, de acuerdo con la información provista por la aerolínea. Sin embargo, los protocolos de aviación civil suelen considerar problemático cualquier elemento que pueda alterar el bienestar de los pasajeros o interferir con la labor de la tripulación. En este caso, la aerolínea interpreta la acción como una infracción a las condiciones del contrato de transporte y a las normas de comportamiento a bordo.

Qué es un “pasajero disruptivo” para la aviación y qué sanciones existen

En el ámbito de la aviación comercial, las empresas y los organismos reguladores usan el término pasajero disruptivo para describir conductas que interfieren con las funciones de la tripulación o alteran el orden en un vuelo. Entre esas conductas se incluyen amenazas verbales, agresiones físicas, intimidación, desobediencia a instrucciones de seguridad, consumo excesivo de alcohol y cualquier acción que ponga en riesgo la operación o la tranquilidad de los pasajeros. En el caso de Avianca, la compañía enmarcó el episodio de Cossio dentro de esta categoría, al hacer hincapié en que la conducta afectó tanto la seguridad como la disciplina y la sanidad del vuelo.

No es la primera vez que Yeferson Cossio hace bromas en vuelos de Avianca

Las sanciones por este tipo de comportamientos varían según la legislación de cada país, pero pueden incluir desde multas administrativas hasta procesos penales en episodios más graves. Las aerolíneas también están habilitadas para tomar medidas contractuales directas, como negar el embarque, terminar el contrato de transporte o incluir al pasajero en listas internas de restricción para futuras compras de boletos.

A nivel internacional, algunos países han impulsado herramientas como listas de prohibición para volar (“no fly lists”), implementadas de manera más estructurada en Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, enfocadas principalmente en reducir el riesgo de seguridad nacional.

Un proyecto de ley en Colombia para sancionar a pasajeros disruptivos

Avianca aprovechó el comunicado sobre el caso de Yeferson Cossio para reiterar su pedido al Congreso de Colombia para avanzar en el Proyecto de Ley 153, de 2025, enfocado en endurecer las sanciones a pasajeros disruptivos. De acuerdo con un artículo publicado en El Tiempo, el proyecto busca fortalecer la protección del personal aeronáutico y de los pasajeros ante personas que pongan en riesgo la seguridad en un vuelo.

El texto en discusión incluye medidas como el incremento de multas administrativas, la posibilidad de excluir temporalmente a infractores del servicio de transporte aéreo y la obligación de asumir costos operacionales derivados de incidentes, como desvíos, combustible adicional o compensaciones a otros pasajeros.

También se contemplan sanciones penales para casos extremos y mecanismos de coordinación entre aerolíneas, autoridades y la entidad de aviación civil para compartir información sobre pasajeros reincidentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.