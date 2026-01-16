Más dólares: uno de los sectores estrella de la era Milei alcanzó un nuevo récord

El número es abultado: US$6.037 millones. Equivale a algo más del 25% del swap que la Argentina firmó con Estados Unidos, pero, en este caso, no hace referencia a una negociación bilateral sino a una cifra récord de uno de los sectores estrella durante la gestión de Javier Milei.

El Gobierno anunció que las exportaciones mineras durante el año pasado superaron los US$6.000 millones. Se ubicaron un 29,2% por arriba del nivel alcanzado en 2024, que también había sobrepasado a 2023, tal como muestra el Ministerio de Economía.

“Récord histórico de exportaciones mineras”, celebró la cartera a cargo de Luis Caputo. “Sumado a las inversiones incentivadas por el RIGI, se proyecta un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera”, completó su mensaje en redes sociales.

Sumado a las inversiones… pic.twitter.com/z5VQOaCWHD — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 16, 2026

Los datos del Indec ya empezaban a adelantar indicios. La producción minera en su totalidad, no sólo las exportaciones, había acumulado hasta noviembre un crecimiento del 3,2% interanual. Pero fueron los precios los que generaron un impulso extra: el “boom” del oro.

Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estuvo muy cerca del número final de exportaciones mineras del año pasado. Contabilizaron unos US$5900 millones, en base a datos provisorios que contemplaron ventas hasta noviembre.

El lado bueno de la moneda muestra que el sector minero comenzó a perfilarse como un nuevo gran generador de divisas para la Argentina, sin embargo, su costado productivo todavía no destaca tanto como la cantidad de dólares.

Vista aérea del salar de Salinas Grandes, provincia de Jujuy, Argentina, el 2 de julio de 2024. El noroeste argentino, junto con Chile y Bolivia, conforma el llamado "triángulo del litio", una zona que podría contener más de la mitad del litio mundial, según los expertos. En 2023, Argentina se ubicó como el cuarto mayor productor mundial, detrás de Australia, Chile y China, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Tal como publicó el periodista Agustín Maza en LA NACION, el oro y la plata explican alrededor del 81% de las exportaciones mineras, impulsadas casi exclusivamente por precios en máximos históricos. En cambio, los volúmenes físicos de producción sufren una tendencia contractiva desde 2019, reflejo de la madurez de yacimientos que operan desde la década de 1990 y de la escasa incorporación de nuevas inversiones en los últimos años.

Otro dato desalentador a nivel productivo sostiene que de las ocho operaciones metalíferas activas, al menos la mitad presenta un horizonte de producción inferior a cuatro años.

Sin embargo, no todo exhibe un panorama desalentador dado que el litio posee un comportamiento muy distinto. Aun en un contexto de precios internacionales más bajos, la producción creció con fuerza gracias a inversiones superiores a los US$7000 millones que permitieron poner en marcha siete plantas productivas.

Acompañado a eso, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) también contagia optimismo en el sector, que empezó a sumar nuevos proyectos.

Con el anunciado en Boletín Oficial esta semana ya suman 10. Cuatro de ellos pertenecen a la familia minera y prometen invertir US$6.373 millones, que se distribuirán entre San Juan, Catamarca y Salta.

El proyecto más nuevo, llamado Gualcamayo, planteó un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan, con una inversión total de US$665 millones.

Otro de los actores mineros del RIGI, Río Tinto, anunció una inversión de US$2744 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, ubicado en la provincia de Salta. Este plan contempla el aumento de la capacidad de producción anual de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta.

Con una cifra de inversión similar, la empresa McEwen llevará a cabo la exploración y explotación de cobre en San Juan. Según los papeles, demandará US$2672 millones.

Y el Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), en la provincia de Catamarca, necesitará US$292 millones. Tal como fue aprobado, la minera Galán Lithium producirá cloruro de litio de alta calidad y empleará a 670 personas.