Estrella del consumo: cada argentino ya come casi 20 kilos de carne de cerdo y grandes empresas del mundo miran el negocio

La carne de cerdo sigue ganando terreno en la mesa de los argentinos. Según datos de la Federación Porcina Argentina (FPA), el consumo alcanzó en marzo pasado los 19,44 kilos por habitante por año, con un crecimiento del 8,9% frente al mismo mes de 2025. Datos oficiales también señalaron ese comportamiento. Además, si se compara con los niveles de comienzos de la década, el avance fue todavía más fuerte: en 2021 el consumo se ubicaba en 15,86 kilos por habitante por año, lo que implicó una suba superior al 22% en los últimos cinco años.

Los números reflejan el crecimiento que viene mostrando el sector porcino en la Argentina, que según destacaron desde la actividad, ya lleva más de dos décadas de expansión casi ininterrumpida. En un informe, la FPA aseguró que la cadena atraviesa “uno de los momentos más sólidos de su historia”, impulsada por inversiones, incorporación de tecnología, mejora genética y una mayor demanda interna.

“Tras dos décadas de crecimiento sostenido, el sector porcino está en condiciones de dar el gran salto”, indicó la entidad en el documento. Además, sostuvo que la cadena tiene potencial para “convertir a la Argentina en uno de los principales jugadores globales de proteína animal”.

En lo que va de 2026, los indicadores productivos también vienen mostrando una mejora importante. Durante el primer trimestre del año la producción porcina creció 15,7%, mientras que la faena acumulada a abril aumentó 11% interanual y la producción total avanzó 13,6%, según detalló el informe. “La producción porcina argentina logró algo muy difícil: crecer de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, atravesando distintos contextos económicos y políticos. Eso demuestra que existe una base sólida, competitiva y con enorme capacidad de expansión”, sostuvo Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA.

El consumo de carne de cerdo en la Argentina alcanzó los 19,44 kilos por habitante por año Shutterstock

Actualmente, la Argentina cuenta con más de 360.000 cerdas productivas y niveles de eficiencia comparables con los principales países productores del mundo. Además, según destacó la entidad, la Argentina y Brasil poseen “algunos de los costos productivos más bajos a nivel internacional”.

Crecimiento e inversiones

Desde la FPA explicaron que buena parte de este crecimiento estuvo impulsado por el mayor consumo interno. El informe remarcó que, “en apenas dos décadas, el consumo per cápita de carne de cerdo pasó de niveles marginales a ubicarse cerca de los 20 kilos anuales por habitante”. La entidad agregó que “continúa creciendo la participación de la carne fresca en la dieta cotidiana de los argentinos” y destacó que “el cerdo y el pollo son hoy las proteínas animales que más avanzan en consumo”.

En ese contexto, desde el sector afirmaron que la carne porcina logró consolidarse como una alternativa más accesible frente a otras proteínas animales. Según indicó el informe, la carne de cerdo se transformó en “una alternativa accesible, versátil y saludable para millones de familias”.

Además, la FPA sostuvo que “su relación precio-calidad la convirtió en uno de los productos que más contribuyeron a sostener el consumo de proteínas animales en los últimos años”.

Además del crecimiento del mercado interno, la actividad empezó a despertar un mayor interés internacional. Empresas, fondos de inversión y proveedores tecnológicos observan a la Argentina como uno de los países con mayor potencial para expandir la producción de proteína animal en los próximos años.

Como ejemplo de ese proceso, la FPA mencionó la reciente inversión de US$14 millones del grupo español Vall Companys para potenciar el negocio porcino argentino. Ingresó, con una participación accionaria, en las firmas Pacuca SA, Pacuca Bioenergía SA y Carnes Porcinas Seleccionadas SA, que operan bajo la marca Cabaña Argentina.

“Hoy el mundo empieza a mirar a la Argentina como un lugar estratégico para producir carne de cerdo. Tenemos granos, agua, sanidad, recursos humanos calificados y una producción eficiente. Son ventajas que muy pocos países reúnen al mismo tiempo”, afirmó Seijas.

Otro de los temas que aparece hacia adelante es el crecimiento exportador. Según señaló la FPA, una de las oportunidades más importantes es la apertura del mercado chino para subproductos porcinos, algo que permitiría “valorizar productos de bajo consumo local y generar nuevas divisas para el país”.

La producción porcina creció 15,7% en el primer trimestre de 2026, según datos de la FPA Freepik

De acuerdo con la entidad, si ese mercado se desarrolla plenamente, las exportaciones vinculadas a ese segmento podrían superar los US$240 millones anuales.

En paralelo, el sector sostiene que todavía existen desafíos para seguir creciendo. Entre ellos aparecen la necesidad de potenciar las exportaciones, avanzar en la apertura de nuevos mercados internacionales y corregir “distorsiones impositivas” que afectan las inversiones.

“El cerdo reúne muchas de las demandas que hoy existen en el mundo: eficiencia, sustentabilidad, calidad nutricional y capacidad de generar empleo y valor agregado en el interior del país. La Argentina tiene todo para transformarse en un gran jugador internacional”, aseguró Seijas.