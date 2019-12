A pocos días de dejar su gestión, Mauricio Macri se presentó ante cientos de emprendedores y les prometió que llevará adelante una "oposición sana y constructiva"

Cuestión de imagen. Para Mauricio Macri, los emprendedores son algo así como la "buena cara" del empresariado argentino. Y así se los hizo saber en una gala que reunió a la liga de las superestrellas del emprendedurismo. "Hay una buena llegada del sector que no genera ese sentimiento anticapitalista que todavía está muy presente en la Argentina", sostuvo.

En la gala anual de Endeavor, que reunió a cientos de personas en el Hipódromo de Palermo, el Presidente se refirió a la actividad de los emprendedores como una "revolución". Habló especialmente a aquellos que trabajan con tecnología: dijo que es importante para generar nuevos puestos de trabajo, con un perfil completamente distinto del de los tradicionales. Destacó el consenso y la buena imagen que tienen este tipo de proyectos.

Luego, siguió con un discurso más político. "No hay fuerza más dinamizadora que la confianza. En la Argentina, el problema que tenemos es que llevamos décadas de estar a la defensiva, y revertir eso es importante", resaltó. Aseguró que su partido hará una "oposición sana y constructiva" a pesar de que, a su juicio, no la hubo en sus cuatro años de mandato.

"Somos inteligentes, tenemos capacidades, pero no somos vivos", dijo, sobre los argentinos, y siguió: "Cuando creemos que podemos trampear al sistema y no vemos que las reglas del juego estables son las que dinamizan, perdemos todos".

Dejó una advertencia para su sucesor: "La Argentina ya no es la misma que hace cuatro años. Espero que el gobierno que empieza en horas entienda que el país cambió y vaya por un camino distinto; que no venga a reivindicar lo que ya no funcionó, porque ahí sí que no vamos a poder cooperar".

Mauricio Macri junto a Guibert Englebienne (Endeavor)

En el escenario lo acompañó Guibert Englebienne, presidente de Endeavor y cocreador de Globant, uno de los cinco unicornios argentinos (compañías que llegan a una valuación de US$1000 millones). El empresario fue el encargado de hacerle preguntas y le pidió hablar de "emprendedor a emprendedor".

Consultado por las razones por las que decidió ser presidente, Macri respondió que sintió una "enorme vocación" de querer "ayudar a que haya una realidad distinta". Resaltó que, a pesar de que el liderazgo político está devaluado, sigue siendo "el lugar que más influye la calidad de la sociedad" donde los argentinos viven.

"Tuve la suerte de manejar lo que era la empresa más grande de la Argentina, Sevel, que en ese momento producía Fiat y Peugeot y tenía 7800 empleados. Un Metrobus impacta en 250.000 personas y es una de las pequeñas cosas que hacés gobernando una ciudad o un país", resumió.