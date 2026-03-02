MWC 2026: La IA, gran protagonista de la feria de movilidad de Barcelona

El Congreso Mundial de la telefonía Móvil (MWC 2026), la gran cita anual de las telecomunicaciones, comenzó este lunes en Barcelona su vigésima edición, en medio de intensos debates sobre la regulación de la inteligencia artificial en un sector obligado a reinventarse.

Durante cuatro días (desde hoy y hasta el jueves), unos 109.000 profesionales del sector recorrerán los pasillos del congreso del teléfono inteligente, según la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA), que organiza el evento desde 2006 en la capital catalana.

En el stand de Honor, una bailarina danza frente a su Robot Phone, un teléfono capaz de extender una cámara robotizada para hacer un seguimiento automático de los movimientos de la persona MANAURE QUINTERO� - AFP�

Según la GSMA, a la cita acudirán más de 2900 expositores y unos sesenta ministros de todo el mundo.

A la vez, varias delegaciones de Medio Oriente retrasaron o anularon su llegada a España luego del ataque iraní con misiles al aeropuerto de Abu Dhabi, punto neurálgico para el transporte aéreo en la zona, en represalia al ataque de EE.UU. e Israel sobre su territorio; calculan que unos 10.000 asistentes se verán impedidos de llegar al país por los cierres de los aeropuertos de Doha, Abu Dhabi y Dubai.

Mostrarán novedades los gigantes de las telecomunicaciones (Samsung, Huawei, Nokia, Orange, Xiaomi, Honor) y grandes nombres de la tecnología mundial (Google, Microsoft, Meta y Amazon).

Un celular Tecno con una lente externa en uno de los stans de la compañía en la feria de móviles de Barcelona JOSEP LAGO� - AFP�

Pero no Apple, ausente como cada año, que presentará el miércoles sus nuevos productos en eventos organizados en varios continentes, y que este lunes anunció una nueva versión de su smartphone más económico, el iPhone 17e.

Entre los ponentes figuran los directivos de los grandes grupos de telecomunicaciones mundiales, así como Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, la empresa espacial del multimillonario Elon Musk.

La soberanía de la IA

“La soberanía de la IA (aplicada al sector) será un tema de debate central”, al igual que “la revolución” completa de las telecomunicaciones en la era de la “IA profesional”, pronostican los analistas de la GSMA

Las telecomunicaciones desempeñan un papel esencial en el auge de la inteligencia artificial, ya que esta depende de inmensas cantidades de datos que deben circular con rapidez, de forma fiable y segura, algo que hacen posible las infraestructuras de los operadores.

La “conectividad” dentro de las redes de satélites será otro elemento central de las conversaciones entre los profesionales del sector, afirman estos analistas, en pleno debate en Europa sobre la necesidad de que la UE refuerce su autonomía estratégica, especialmente en el ámbito digital.

“El ‘direct-to-device’ (que llega directamente al dispositivo del usuario sin intermediarios, con una conexión entre el celular y el satélite) es actualmente el tema más destacado, no solo en la industria satelital, sino también dentro de la comunidad de operadores móviles”, señala CCS.

Esta tecnología, que permite ofrecer servicios de telecomunicaciones satelitales sin antena en tierra, está dando lugar a numerosas asociaciones entre operadores y empresas de satélites.

Por último, el despliegue del 5G y los “cimientos” que deben sentarse para un futuro mundo con 6G estarán “sin duda” en el programa, a juicio de Paolo Pescatore, experto en telecomunicaciones.

Nubarrones en el horizonte

La vigésima edición del MWC llega en momentos en que el mercado mundial de los teléfonos inteligentes se reactiva, gracias a una política comercial agresiva impulsada por el lanzamiento de nuevos productos, especialmente de los grandes fabricantes chinos

Según la consultora especializada IDC, en 2025 se vendieron 1260 millones de dispositivos en el mundo, es decir, un 1,9% más que el año anterior.

“A pesar de un año difícil marcado por la volatilidad de los aranceles, las perturbaciones en la cadena de suministro y los persistentes vientos en contra macroeconómicos en varios mercados, el mercado mundial de los smartphones ha demostrado una resistencia extraordinaria”, subraya Nabila Popal, directora de investigación en IDC

En un mundo sacudido por las políticas diplomática y económica del presidente estadounidense Donald Trump, los precios de los chips de memoria (RAM) han aumentado, impulsados por la demanda para satisfacer las necesidades de la IA, lo que llevó a la consultora a pronosticar una caída en las ventas mundiales del 12 por ciento para este año, afectando sobre todo a los modelos más económicos, donde la memoria juega un rol predominante en el precio final.

El fabricante estadounidense Apple representó el año pasado el 19,7% de las ventas de teléfonos móviles a nivel mundial, casi a la par de su gran rival surcoreano Samsung (19,1%). La empresa china Xiaomi completó el podio (13,1%).

Con información de AFP