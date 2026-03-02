Conflicto en Medio Oriente: el riesgo país sube y toca el valor más alto en un mes y medio

El conflicto en Medio Oriente sacude este lunes a los mercados financieros globales, luego de que Estados Unidos e Israel bombardearan el sábado a Irán. La reacción inmediata fue una suba abrupta del petróleo y del oro, mientras que las principales Bolsas del mundo arrancan la rueda en terreno negativo, un efecto que llega también hasta la Argentina: el riesgo país toca el valor más alto en un mes y medio y las acciones caen hasta 4%.

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan trepa 16 unidades y se ubica en 588 puntos básicos (+2,80%), el valor más alto desde mediados de enero de este año. De esta manera, quedaron lejos los valores de 484 puntos básicos que se llegaron a tocar hace un mes, en un contexto de compras de reservas del Banco Central (BCRA).

La suba del riesgo país es consecuencia directa de la caída que presentan los bonos soberanos de deuda. En pleno reacomodamiento de carteras, donde los inversores se alejan de los activos más riesgosos, los Bonares muestran una baja del 1,42% (AL41D) y los Globales, de hasta 1,85% (GD46D).

“Por el lado de la cuenta corriente, nos favorece por mayor precio del petróleo y probable apreciación del real. Pero me parece que va a causar una mayor aversión al riesgo que nos perjudica por el lado financiero y la baja del riesgo país“, señaló Ramiro Blázquez, estratega de StoneX.

El mayor riesgo es el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por el que se transporta alrededor del quinto del petróleo a nivel global Information Technician Second Class Ruskin Naval - US Navy

El rojo también aparece en la Bolsa porteña, en línea con el resto de los índices accionarios del mundo. En la primera rueda del mes, el S&P Merval retrocede 0,8% y cotiza en 2.621.207 unidades, equivalentes a US$1789 al ajustar por el dólar contado con liqui. Al medirlo en moneda dura, la caída es de 1,1%.

En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones en el mercado, la baja más notoria se observa en los papeles de Ternium (-4,6%), BBVA (-3,5%), Banco Supervielle (-3,49%) y Aluar (-2,53%). En cambio, las energéticas suben: Transportadora de Gas del Sur avanza 4,73%, YPF un 3,89% y Pampa Energía, 2,34%.

Esto último se explica por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que se transporta alrededor uquinto del petróleo a nivel global. Esto provocó que el barril de Brent se dispare 8,47% y alcance los US$79,04 por barril. “Se espera un inicio de semana con volatilidad en los mercados mundiales y un incremento en las cotizaciones del crudo”, remarcaron desde la sociedad de bolsa Puente.

La misma tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de BBVA caen 3,84%, seguidos por los de Mercado Libre (-3,28%) y Banco Supervielle (-2,78%). Como contraste, Transportadora de Gas del Sur trepa 5,41%.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de un bombardeo israelí en el sur del Líbano, el 2 de marzo del 2026. (AP foto/Ariel Schalit) Ariel Schalit - AP

En las primeras negociaciones de la rueda, el índice S&P 500, que reúne a las 500 compañías más importantes que operan en Nueva York, cede 0,52%. El índice industrial Dow Jones retrocede 0,60%, mientras que el tecnológico Nasdaq cae 0,48%.

“Al analizar la historia financiera reciente, la reacción inicial del mercado ante un shock geopolítico suele ser de aversión al riesgo, donde el índice S&P 500 suele registrar un retroceso promedio del 1,1% en la primera jornada tras el evento. Esta volatilidad inicial tiende a profundizarse durante las semanas siguientes, alcanzando un piso total promedio del 5% en un periodo de aproximadamente 22 días de negociación. Sin embargo, uno de los datos más significativos reside en la celeridad de la recuperación. La evidencia histórica demuestra que el mercado suele recuperar la totalidad de las pérdidas en un plazo medio de 47 días”, señalaron desde Invertir Online (IOL).

Con foco en el mercado de cambios, el dólar oficial se vende a $1435 en la ventanilla del Banco Nación, equivalente a una suba de $15 frente al cierre anterior (+1,2%). La suba también se da en sintonía con el arranque de un nuevo mes, lo que se traduce en una mayor demanda por parte de los ahorristas minoristas.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1408,89, lo que significa un avance diario de $8,01 (+0,57%). De todos modos, sigue a más de 14,3% de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1611,54.